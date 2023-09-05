Карандин о санкциях ИИХФ: «Расслабляться рано. Они могут наказать наш хоккей, ударив через Китай и Казахстан. Это попытка развала КХЛ, нужно готовиться»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс Юрий Карандин ЧМ по хоккею Федерация хоккея Казахстана Сборная Китая по хоккею Политика Иван Федотов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Юрий Карандин считает, что ИИХФ может устроить пакости КХЛ из-за Ивана Федотова.

Вратарь ЦСКА принял участие в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию от Международной федерации. 

– Ваш прогноз: как будет развиваться «дело Федотова»? Клуб будет продолжать накапливать по большому счету символические штрафы от ИИХФ?

– Считаю, что расслабляться рано. К сожалению, у ИИХФ еще есть возможности закрутить гайки и наказать наш хоккей.

– Какие возможности?

– Например, есть опасение, что ИИХФ попробует ударить по КХЛ через Китай и Казахстан. В отличие от России и Беларуси эти две страны, хотя и входят в КХЛ, допущены к чемпионатам мира. То есть в отличие от нас они продолжают впрямую зависеть от ИИХФ.

Так вот если война из-за «дела Федотова» будет продолжаться, европейцы способны надавить на федерации Китая и Казахстана, а через них – на «Куньлунь» и «Барыс». Это могут быть как дисквалификации игроков и тренеров, так и отстранения национальных сборных. Как результат – попытка развала КХЛ.  

– Насколько реален такой вариант?

– Зная характер наших партнеров, от них можно ожидать любых пакостей. Нужно заранее к ним готовиться, – сказал бывший советский арбитр. 

«Барыс» и «Куньлунь» не затронут санкции из-за Федотова: «Возможные санкции коснутся только ФХР, Ивана и ЦСКА»

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10 комментариев

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Mistic69
Уже вроде объявили, что санкциям подвергнутся кони и Федотов
+3
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Web_kz
Почему же тогда КХЛ не развалилась после ухода финнов и латышей? Так себе логика у Карандина.
+2
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Ловушка Джокушкера
Дни Кухуэль, очевидно, сочтены. Проект международного супертурнира окончательно провалился, пора возвращаться к обычному чемпу России
+4
-3
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продавец-пипец
Тяжело ему без таблеток!!!
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SeRgE23
Ответ Greenalem
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Вы еще про положительный эффект СВО напишите)
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Алексей Поляков
Так вон оно чё
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KettyPerry
я думал уже карантин начал высказываться.
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Greenalem
Ответ SeRgE23
Здравые мысли. Думаю в ближайшее время ИИХФ предпримет подобные шаги.
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ILAJ
Ответ Web_kz
Почему же тогда КХЛ не развалилась после ухода финнов и латышей? Так себе логика у Карандина.
Ну так то она не развалится, учитывая сколько бабла туда с бюджета вливают. Просто изолируют, будет чемп росии.
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