Карандин о санкциях ИИХФ: «Расслабляться рано. Они могут наказать наш хоккей, ударив через Китай и Казахстан. Это попытка развала КХЛ, нужно готовиться»

Юрий Карандин считает, что ИИХФ может устроить пакости КХЛ из-за Ивана Федотова.

Вратарь ЦСКА принял участие в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию от Международной федерации.

– Ваш прогноз: как будет развиваться «дело Федотова»? Клуб будет продолжать накапливать по большому счету символические штрафы от ИИХФ?

– Считаю, что расслабляться рано. К сожалению, у ИИХФ еще есть возможности закрутить гайки и наказать наш хоккей.

– Какие возможности?

– Например, есть опасение, что попробует ударить по через и Казахстан. В отличие от России и Беларуси эти две страны, хотя и входят в КХЛ, допущены к чемпионатам мира. То есть в отличие от нас они продолжают впрямую зависеть от ИИХФ.

Так вот если война из-за «дела Федотова» будет продолжаться, европейцы способны надавить на федерации Китая и , а через них – на «Куньлунь» и «Барыс». Это могут быть как дисквалификации игроков и тренеров, так и отстранения национальных сборных. Как результат – попытка развала КХЛ.

– Насколько реален такой вариант?

– Зная характер наших партнеров, от них можно ожидать любых пакостей. Нужно заранее к ним готовиться, – сказал бывший советский арбитр.

«Барыс» и «Куньлунь» не затронут санкции из-за Федотова: «Возможные санкции коснутся только ФХР, Ивана и ЦСКА»