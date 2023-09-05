Карандин о санкциях ИИХФ: «Расслабляться рано. Они могут наказать наш хоккей, ударив через Китай и Казахстан. Это попытка развала КХЛ, нужно готовиться»
Юрий Карандин считает, что ИИХФ может устроить пакости КХЛ из-за Ивана Федотова.
Вратарь ЦСКА принял участие в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию от Международной федерации.
– Ваш прогноз: как будет развиваться «дело Федотова»? Клуб будет продолжать накапливать по большому счету символические штрафы от ИИХФ?
– Считаю, что расслабляться рано. К сожалению, у ИИХФ еще есть возможности закрутить гайки и наказать наш хоккей.
– Какие возможности?
– Например, есть опасение, что ИИХФ попробует ударить по КХЛ через Китай и Казахстан. В отличие от России и Беларуси эти две страны, хотя и входят в КХЛ, допущены к чемпионатам мира. То есть в отличие от нас они продолжают впрямую зависеть от ИИХФ.
Так вот если война из-за «дела Федотова» будет продолжаться, европейцы способны надавить на федерации Китая и Казахстана, а через них – на «Куньлунь» и «Барыс». Это могут быть как дисквалификации игроков и тренеров, так и отстранения национальных сборных. Как результат – попытка развала КХЛ.
– Насколько реален такой вариант?
– Зная характер наших партнеров, от них можно ожидать любых пакостей. Нужно заранее к ним готовиться, – сказал бывший советский арбитр.
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