Иван Федотов: «В СМИ уже все сказали. Президент ЦСКА говорил, что буду играть. Я готов на 70-75% – нужен игровой тонус»

Иван Федотов оценил свою готовность на 70-75%.

Голкипер ЦСКА остался в запасе на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

В первом матче сезона Федотов, дисквалифицированный по решению ИИХФ, сыграл в игре с «Ак Барсом» (2:5).

– Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ.

Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно все закончится – это самое главное.

Мне надо было быть готовым к этому, и я спокойно готовился к сезону. Сейчас потихоньку выкатываемся.

– Когда стало известно, что будете играть?

– Да в СМИ уже все сказали. Президент клуба (Игорь Есмантович) говорил, что буду играть. Я только готовился.

Нахожусь в процессе набора формы. У нас есть график, которого мы придерживаемся. Сейчас я готов процентов на 70-75. Нужен игровой тонус, – сказал Иван Федотов.