Иван Федотов: «В СМИ уже все сказали. Президент ЦСКА говорил, что буду играть. Я готов на 70-75% – нужен игровой тонус»

Теги ЦСКА КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Иван Федотов оценил свою готовность на 70-75%.

Голкипер ЦСКА остался в запасе на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

В первом матче сезона Федотов, дисквалифицированный по решению ИИХФ, сыграл в игре с «Ак Барсом» (2:5).

– Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ.

Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно все закончится – это самое главное.

Мне надо было быть готовым к этому, и я спокойно готовился к сезону. Сейчас потихоньку выкатываемся.

– Когда стало известно, что будете играть?

– Да в СМИ уже все сказали. Президент клуба (Игорь Есмантович) говорил, что буду играть. Я только готовился.

Нахожусь в процессе набора формы. У нас есть график, которого мы придерживаемся. Сейчас я готов процентов на 70-75. Нужен игровой тонус, – сказал Иван Федотов.

18 комментариев

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Костя Кот
никакого сочувствия и тем более уважения к этому человеку нет
+51
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+43
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dinm 8
человек,у которого нет своего мнения.
+47
-7
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Niko [Ars]
наверное не скоро мы правдивую историю от самого Федотова услышим, а может вообще никогда
+20
-3
+17
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gospodin_nikto
Позже убежит в НХЛ и напишет книгу как Фетисов……как режим его удерживал и угрожал….подождите немного….
+12
-4
+8
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jigga
Ночная лига, лига мечты, команды Дружина или Метеор думаю потянет 😁
+6
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yufireff
Ответ Niko [Ars]
наверное не скоро мы правдивую историю от самого Федотова услышим, а может вообще никогда
а кого она интересует? все уже составили своё мнение и от него не откажутся
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Andrey w
Кто слушал Вайсфельда теперь понимаешь ну очень странный пассажир этот Ваня) А тут еще ему все сочувствовали.
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yufireff
Ответ Niko [Ars]
наверное не скоро мы правдивую историю от самого Федотова услышим, а может вообще никогда
все же лучше Федотова знают, что ему нужно было делать
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Sergejs Fedotovs
Ответ вован63
Ты сам то понял что сказал? Какие санкции сборная и так не играет.
и теперь Есмантович развязал руки ИИХФ даже конгресс не созывать, чтобы сборной продлевать баны. На пследнем конгрессе, например, США и Канада голосовали за снятие бана со сборной, теперь ИИХФ может не спрашивать их мнения.
А кроме того, теперь и НХЛ может спокойно плевать на люой контракт КХЛ. Все из-за упертости одного нефтянника
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CaSpeR-13
Ответ Костя Кот
никакого сочувствия и тем более уважения к этому человеку нет
как же он теперь жить будет без твоего сочувствия
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Sergejs Fedotovs
Ответ jigga
Ночная лига, лига мечты, команды Дружина или Метеор думаю потянет 😁
ночная лига тоже, в своем роде НХЛ. Я как-то видел видео, как Главный Нападающий мчался к воротам - там вратарь так паниковал ,чтобы понять, какую часть ворот открытой оставить. Сложилось впечатление, что в финале КС меньше стресса для вратарей
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svft
хотел бы - уехал. не нужно тут про 37 год рассуждать.
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Sergejs Fedotovs
Ответ вован63
А ему и не нужно твоё сочувствие, у него все хорошо!
Всего-то международный бан, который повлечет за собой дополнительные санкции на сборную, которая уже и так под санкциями
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