Федоров о замене Федотова на Шарыченкова: «ЦСКА идет планом, составленным 3-4 недели назад. Отталкиваемся по ситуации, но все по плану»
Сергей Федоров объяснил замену Ивана Федотова в воротах ЦСКА.
Александр Шарыченков провел матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1) и отразил 29 из 30 бросков. Иван Федотов был заявлен запасным голкипером.
«Замена Федотова на Шарыченкова – это не сегодняшний план. Мы идем тем планом, который был составлен 3-4 недели назад.
Заранее были предположения, кого использовать. Но все же отталкиваемся от текущей ситуации, бывают всякие ситуации, когда надо что-то поменять.
Мы мониторим ситуацию каждую день, но пока все по плану», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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