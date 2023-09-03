Федоров о замене Федотова на Шарыченкова: «ЦСКА идет планом, составленным 3-4 недели назад. Отталкиваемся по ситуации, но все по плану»

Сергей Федоров объяснил замену Ивана Федотова в воротах ЦСКА.

провел матч Фонбет чемпионата против «Адмирала» (4:1) и отразил 29 из 30 бросков. был заявлен запасным голкипером.

«Замена Федотова на Шарыченкова – это не сегодняшний план. Мы идем тем планом, который был составлен 3-4 недели назад.

Заранее были предположения, кого использовать. Но все же отталкиваемся от текущей ситуации, бывают всякие ситуации, когда надо что-то поменять.

Мы мониторим ситуацию каждую день, но пока все по плану», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.