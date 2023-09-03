Федоров о замене Федотова на Шарыченкова: «ЦСКА идет планом, составленным 3-4 недели назад. Отталкиваемся по ситуации, но все по плану»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Александр Шарыченков Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Сергей Федоров объяснил замену Ивана Федотова в воротах ЦСКА.

Александр Шарыченков провел матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1) и отразил 29 из 30 бросков. Иван Федотов был заявлен запасным голкипером.

«Замена Федотова на Шарыченкова – это не сегодняшний план. Мы идем тем планом, который был составлен 3-4 недели назад.

Заранее были предположения, кого использовать. Но все же отталкиваемся от текущей ситуации, бывают всякие ситуации, когда надо что-то поменять.

Мы мониторим ситуацию каждую день, но пока все по плану», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergejs Fedotovs
Задача была выпустить Федотова в первый день сезона, теперь можно смело сажать на лавку. Что тут еще объяснять?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vagner01
Ответ Sobachkin
У одного планы, у другого система
У одного кубки Гагарина у другого зеро!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Качалов
Во всем виновата система будь она неладная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brennet
Ответ Sergejs Fedotovs
Задача была выпустить Федотова в первый день сезона, теперь можно смело сажать на лавку. Что тут еще объяснять?
Как у вас всё просто. Большой клуб требует системного подхода, а значит планирование должно быть в обязательном порядке, а не так – хочу выйду, хочу не выйду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий