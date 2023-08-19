Карандин о Федотове: «Удивляет, что он словно исчез, молчит. С Третьяка надо брать пример! В советские годы НХЛ охотилась за ним, но у него было четкое понимание, как он будет идти по хоккейной жизни»

Юрий Карандин заявил, что Ивану Федотову надо брать пример с Владислава Третьяка.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

– Мне кажется, что в нынешней ситуации он может задать какие-то вопросы не только окружающим, но и самому себе.

– Какие вопросы?

– Меня удивляет, что вратарь в последний год словно бы исчез. Мы не знаем, что он думает о всей этой ситуации, его агент тоже молчит. Везде какой-то туман.

Если ты один из лучших вратарей страны, лидер олимпийской сборной России, то имеешь право проявить, обозначить свою позицию, все четко сказать. Например, каким видишь развитие своей карьеры, намерен играть в ЦСКА или ехать в «Филадельфию». Ничего этого пока не услышал, сплошное молчание.

Думаю, что Федотову не хватает правильной закалки.

– Какой?

– Вспоминаю, как в советские годы НХЛ охотилась за другим вратарем ЦСКА и национальной сборной – . Но у него всегда было четкое понимание того, как он будет идти по хоккейной жизни. В результате ни в какие ловушки Третьяк не попадал, потому и стал легендой, самой узнаваемой в народе фигурой. Вот с кого надо брать пример!

Кстати, и мне после Суперсерий предлагали судить в НХЛ. Тогда эта лига не была мировой, как сегодня, но предложение все равно выглядело интересным. Тем не менее у каждого из нас был стержень и каждый понимал, как важна его работа для большой страны.

Понимаю, что Федотов родился в сложные времена, когда Россия была на семи ветрах. Но без правильной закалки, без стержня своей жизни – и спортивной, и человеческой – не выстроишь.

Родители, агенты, менеджеры дадут совет, не всегда правильный, но решение нужно принимать самому. Об этом обязаны помнить все молодые хоккеисты, – сказал бывший советский арбитр Карандин.

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