Карандин о Федотове: «Удивляет, что он словно исчез, молчит. С Третьяка надо брать пример! В советские годы НХЛ охотилась за ним, но у него было четкое понимание, как он будет идти по хоккейной жизни»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Владислав Третьяк НХЛ Юрий Карандин Иван Федотов Хоккей

Юрий Карандин заявил, что Ивану Федотову надо брать пример с Владислава Третьяка.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

– Мне кажется, что в нынешней ситуации он может задать какие-то вопросы не только окружающим, но и самому себе.

– Какие вопросы?

– Меня удивляет, что вратарь в последний год словно бы исчез. Мы не знаем, что он думает о всей этой ситуации, его агент тоже молчит. Везде какой-то туман.

Если ты один из лучших вратарей страны, лидер олимпийской сборной России, то имеешь право проявить, обозначить свою позицию, все четко сказать. Например, каким видишь развитие своей карьеры, намерен играть в ЦСКА или ехать в «Филадельфию». Ничего этого пока не услышал, сплошное молчание.

Думаю, что Федотову не хватает правильной закалки.

– Какой?

– Вспоминаю, как в советские годы НХЛ охотилась за другим вратарем ЦСКА и национальной сборной – Владиславом Третьяком. Но у него всегда было четкое понимание того, как он будет идти по хоккейной жизни. В результате ни в какие ловушки Третьяк не попадал, потому и стал легендой, самой узнаваемой в народе фигурой. Вот с кого надо брать пример!

Кстати, и мне после Суперсерий предлагали судить в НХЛ. Тогда эта лига не была мировой, как сегодня, но предложение все равно выглядело интересным. Тем не менее у каждого из нас был стержень и каждый понимал, как важна его работа для большой страны.

Понимаю, что Федотов родился в сложные времена, когда Россия была на семи ветрах. Но без правильной закалки, без стержня своей жизни – и спортивной, и человеческой – не выстроишь.

Родители, агенты, менеджеры дадут совет, не всегда правильный, но решение нужно принимать самому. Об этом обязаны помнить все молодые хоккеисты, – сказал бывший советский арбитр Карандин.  

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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12 комментариев

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Сельмаш1930
ну тт, что Федотов безвольная тряпка, о которую можно и нужно вытирать ноги все уже давно поняли
+11
-1
+10
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Oleg Olegov
Настолько чёткое понимание, что свалил в Чикаго при первой же возможности
+7
-1
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Артём Ралдугин
У Третьяка была карьера до отъезда хоккеистов за океан, какую он в то время жизнь выбирал???
У него просто выбора не было
+6
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+5
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DMBS
Третьяк не раз говорил, что рано закончил карьеру, потому что не отпускали в НХЛ, а он хотел. Так исчезла мотивация, а в НХЛ бы он с удовольствием поиграл подольше
+4
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Роман Литовченко
Поток из этой "легендарной" горлы может заткнуть только Кожевников... затарившись не там
+4
-1
+3
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Viks
Карандин, ты чо к пацану пристал? Он уже сболтнул лишнего и загремел в армию вместо Америки.
+2
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Gornostaev
Ну, после всего, что было Федотову сейчас не до пламенных речей, как говорится "не до жиру, быть бы живу" :)...
+2
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Jeff Lebowski
Ну, позиция Федотова ясна, в народе называется "на четырёх костях". Ваня, беги!
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карабашка
Сравнил времена!
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Ajvengo
так бывает, когда и правду не скажешь, и врать не хочется.
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Рус Киссенжер
он до сих пор так идёт. "как партия скажет.
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Maxim Shumov
Он у Есмантовича на цепи с кляпом во рту сидит вот и всё
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