Гальченюк о въезде в Россию после инцидента в США: «Не было трудностей – я со своей стороны сделал все, что нужно»

Теги СКА происшествия КХЛ Алекс Гальченюк ТАСС Хоккей

Алекс Гальченюк сказал, что у него не было проблем при въезде в Россию.

В конце августа СКА подписал 2-летний контракт с американским нападающим.

Ранее суд в США снял с хоккеиста ряд обвинений в противоправных действиях по итогам инцидента с участием полиции, а также отменил месячный тюремный срок.

«Трудностей [при въезде в Россию] не было – я сделал со своей стороны все, что нужно было сделать, и приехал сюда как можно раньше.

Перед подписанием контракта, приходя в команду, я знал, какие там игроки и как команда играет.

Но ты можешь знать и систему, но лучше все это познается в игре. Чем больше играешь, тем больше привыкаешь к партнерам», – сказал Гальченюк

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2 комментария

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берде
Сделал все что нужно в США, чтобы попасть в Россию)
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Crenk
Ответ берде
Сделал все что нужно в США, чтобы попасть в Россию)
По сути в историческую страну предков
0
0
0
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