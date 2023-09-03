Гальченюк о въезде в Россию после инцидента в США: «Не было трудностей – я со своей стороны сделал все, что нужно»

Алекс Гальченюк сказал, что у него не было проблем при въезде в Россию.

В конце августа подписал 2-летний контракт с американским нападающим.

Ранее суд в США снял с хоккеиста ряд обвинений в противоправных действиях по итогам инцидента с участием полиции, а также отменил месячный тюремный срок.

«Трудностей [при въезде в Россию] не было – я сделал со своей стороны все, что нужно было сделать, и приехал сюда как можно раньше.

Перед подписанием контракта, приходя в команду, я знал, какие там игроки и как команда играет.

Но ты можешь знать и систему, но лучше все это познается в игре. Чем больше играешь, тем больше привыкаешь к партнерам», – сказал .