Гальченюк об Аризоне: «Отличное место для жизни, только летом очень жарко, плюс 45. Не вижу ничего, что мешало бы построить там хорошую команду»

Алекс Гальченюк считает, что «Аризоне» не требуется переезд в другой штат.

В это межсезонье «Койотис» расторгла соглашение с игроком после инцидента с участием полиции. Ранее нападающий уже играл за клуб.

– Много лет уже ведутся споры, нужно ли переезжать «Аризоне», нужна ли такая команда .

– Мне очень нравилось в Аризоне, у меня там есть дом. Единственное – там очень жарко летом, часто переваливает за 45°С.

В такие моменты очень трудно. Если будет хорошая возможность найти арену в Аризоне и остаться там, то будет здорово – это одно из самых красивых и классных мест.

Не вижу ничего, что могло бы помешать построить хорошую команду там. Отличное место для жизни, – сказал форвард .

«Аризона» намерена купить участок земли в Месе для строительства новой арены