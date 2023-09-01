Гальченюк об Аризоне: «Отличное место для жизни, только летом очень жарко, плюс 45. Не вижу ничего, что мешало бы построить там хорошую команду»

Теги СКА Аризона НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Чемпионат.com Хоккей

Алекс Гальченюк считает, что «Аризоне» не требуется переезд в другой штат.

В это межсезонье «Койотис» расторгла соглашение с игроком после инцидента с участием полиции. Ранее нападающий уже играл за клуб.

– Много лет уже ведутся споры, нужно ли переезжать «Аризоне», нужна ли такая команда НХЛ.

– Мне очень нравилось в Аризоне, у меня там есть дом. Единственное – там очень жарко летом, часто переваливает за 45°С.

В такие моменты очень трудно. Если будет хорошая возможность найти арену в Аризоне и остаться там, то будет здорово – это одно из самых красивых и классных мест.

Не вижу ничего, что могло бы помешать построить хорошую команду там. Отличное место для жизни, – сказал форвард СКА

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6 комментариев

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oberkorn
Даже койоты заржали
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цэсемьэр
я вижу пятитысячную арену, но Гальченюку не привыкать к игре во второстепенных лигах
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hershe1
Чел говорит за хорошее место для жизни...у него там дом...у многих хокков из Канады, дома на югах...почему бы там не построить нормальную хоккейную команду
но набегают знающие люди из средней полосы другой страны...не бывавшие там никогда и бросают свои какашки на вентилятор
+2
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Maxim Shumov
Контракты разных Уэбэров, разданные игроки и пики за мешок картошки, пятитысячная арена. Все данные для кубковой команды.
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HCBV
Ответ Maxim Shumov
Контракты разных Уэбэров, разданные игроки и пики за мешок картошки, пятитысячная арена. Все данные для кубковой команды.
Никто и не говорит про кубковую, он сказал хорошую. А это понятие относительное
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Gepard_GRIN
Ответ hershe1
Чел говорит за хорошее место для жизни...у него там дом...у многих хокков из Канады, дома на югах...почему бы там не построить нормальную хоккейную команду но набегают знающие люди из средней полосы другой страны...не бывавшие там никогда и бросают свои какашки на вентилятор
Из "средней полосы" здесь похоже уже меньшинство.
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