Гальченюка обвиняют в аварии, бегстве с места происшествия, хулиганстве и сопротивлении аресту. Его задержали, но отпустили под подписку о невыезде

Алекс Гальченюк выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде.

В четверг стало известно, что « » поместила 29-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта – спустя две недели после того, как перешел в клуб.

Выяснилось, что в прошлое воскресенье, 9 июля, хоккеист был арестован. Это подтвердил полицейский департамент Скоттсдейла.

Хоккеиста задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадало только частное имущество, никто не получил травм.

Представитель тюрьмы сообщил, что хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером и освобожден на следующий день под подписку о невыезде.

Согласно протоколу суда, в понедельник Гальченюку было предъявлено обвинение.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист был выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.