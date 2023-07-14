Гальченюка обвиняют в аварии, бегстве с места происшествия, хулиганстве и сопротивлении аресту. Его задержали, но отпустили под подписку о невыезде
Алекс Гальченюк выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде.
В четверг стало известно, что «Аризона» поместила 29-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта – спустя две недели после того, как Гальченюк перешел в клуб.
Выяснилось, что в прошлое воскресенье, 9 июля, хоккеист был арестован. Это подтвердил полицейский департамент Скоттсдейла.
Хоккеиста задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.
В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадало только частное имущество, никто не получил травм.
Представитель тюрьмы сообщил, что хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером и освобожден на следующий день под подписку о невыезде.
Согласно протоколу суда, в понедельник Гальченюку было предъявлено обвинение.
Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист был выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.
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