Гальченюка обвиняют в аварии, бегстве с места происшествия, хулиганстве и сопротивлении аресту. Его задержали, но отпустили под подписку о невыезде

Теги происшествия Аризона НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде.

В четверг стало известно, что «Аризона» поместила 29-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта – спустя две недели после того, как Гальченюк перешел в клуб.

Выяснилось, что в прошлое воскресенье, 9 июля, хоккеист был арестован. Это подтвердил полицейский департамент Скоттсдейла.

Хоккеиста задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадало только частное имущество, никто не получил травм.

Представитель тюрьмы сообщил, что хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером и освобожден на следующий день под подписку о невыезде.

Согласно протоколу суда, в понедельник Гальченюку было предъявлено обвинение.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист был выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.

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8 комментариев

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HeadShotVictim
Ответ Mephi027
Все, запятнал себя - сразу на драфт отказов. Потом запарится извиняться, лишь бы куда взяли. И это ещё хорошо что коренной американец, родился и вырос там. Иностранца могут и депортировать за такое. Карьера под угрозой. А у нас бы такое случилось - мигом бы установили, что это не он был за рулём, а неустановленное лицо, а раз лицо не установлено то и ответственности не подлежит...
Гуглите Ray Lewis. И больше не постите свой бред.
+4
0
+4
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Василий Иванов
Ответ HeadShotVictim
Гуглите Ray Lewis. И больше не постите свой бред.
У человека повестка "а вот в Раше", а вы ему про Рэй Льюиса... Святая простота)
+3
0
+3
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Роман Сафронов
Ответ Mephi027
Все, запятнал себя - сразу на драфт отказов. Потом запарится извиняться, лишь бы куда взяли. И это ещё хорошо что коренной американец, родился и вырос там. Иностранца могут и депортировать за такое. Карьера под угрозой. А у нас бы такое случилось - мигом бы установили, что это не он был за рулём, а неустановленное лицо, а раз лицо не установлено то и ответственности не подлежит...
Какой он коренной? Родители из Белоруссии
+2
-1
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marshal .masha
Ответ icey_punk
ну теперь только КХЛ
К нам бухать и людей сбивать? В России своих таких хватает. Ну а то что ни одна команда НХЛ не возьмет, тут к гадалке не ходи.
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