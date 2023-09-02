Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»
Роман Ротенберг оценил игру Алекса Гальченюка в матче с «Динамо» (2:1).
– Гальченюк не так много тренировался с командой. Оцените его кондиции.
– Он профессионал. Гальченюк изучал нашу тактику. Современные технологии это позволяют – можно работать удаленно.
Мы с Алексом много поработали до матча, еще когда он был в Торонто и других городах. Был урок теории, который длился две недели. А потом началась практика.
Теория прошла хорошо, а сегодня вы увидели, что и практика прошла хорошо. Мы довольны – будем работать дальше.
Зачем углубляться в детали? Сегодня все молодцы. Не станем кого-то выделять отдельно. Но Гальченюк имеет большой потенциал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Что там вообще можно изучать?))))
Хотя да! Систему! Я вспомнил...))))
Ну и Динамо конечно , та еще петрушка при Кудашове. Тренер середняк, уровня Авто, Сибири, Барыса .
И чем быстрее это поймет руководство Динамо , ........С другой стороны тренеров то и нет