Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»

Теги СКА КХЛ Динамо Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг оценил игру Алекса Гальченюка в матче с «Динамо» (2:1).

Гальченюк не так много тренировался с командой. Оцените его кондиции.

– Он профессионал. Гальченюк изучал нашу тактику. Современные технологии это позволяют – можно работать удаленно.

Мы с Алексом много поработали до матча, еще когда он был в Торонто и других городах. Был урок теории, который длился две недели. А потом началась практика.

Теория прошла хорошо, а сегодня вы увидели, что и практика прошла хорошо. Мы довольны – будем работать дальше.

Зачем углубляться в детали? Сегодня все молодцы. Не станем кого-то выделять отдельно. Но Гальченюк имеет большой потенциал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

 

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11 комментариев

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Михаил Опякин
Алекс просто в пивнухи с ноутбуком ходит, онлайн тренинг
+15
0
+15
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oberkorn
Кто то из них врет. Что там можно 2 недели изучать?
+7
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+7
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Ilia Tikhonov
Ответ Михаил Опякин
Алекс просто в пивнухи с ноутбуком ходит, онлайн тренинг
В ска на удаленке?))
+5
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Snow11
Я больше того спрошу, судя по сегодняшней игре?
Что там вообще можно изучать?))))
Хотя да! Систему! Я вспомнил...))))
Ну и Динамо конечно , та еще петрушка при Кудашове. Тренер середняк, уровня Авто, Сибири, Барыса .
И чем быстрее это поймет руководство Динамо , ........С другой стороны тренеров то и нет
+4
-1
+3
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Tima_Milan
Гальченюк изучал тактику, с.ка
+2
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New England Patriots
А где кстати Мичков?
+1
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Dinara V
Наверное, хорошо иметь такого богатого и такого наивного или не очень умного мужа . Технологии. , которые позволяют общаться дистанционно появились задолго до моего рождения .
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urloff
Роман, сделайте онлайн курсы для всей страны!
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кастрюлькин
А Толчинский то не знает. Он сказал, что у Гальченюка просто опыт в НХЛ большой, вот и вписался. Надо ему тоже курс по тактике выслать
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Владимир
Ответ New England Patriots
А где кстати Мичков?
Наверное плохо тактику изучил!!???!? Экзамены провалил!)
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DenSpM
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Александр Василич
Ответ Snow11
Я больше того спрошу, судя по сегодняшней игре? Что там вообще можно изучать?)))) Хотя да! Систему! Я вспомнил...)))) Ну и Динамо конечно , та еще петрушка при Кудашове. Тренер середняк, уровня Авто, Сибири, Барыса . И чем быстрее это поймет руководство Динамо , ........С другой стороны тренеров то и нет
Знарок? Почему нет?
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