Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»

Роман Ротенберг оценил игру Алекса Гальченюка в матче с «Динамо» (2:1).

– Гальченюк не так много тренировался с командой. Оцените его кондиции.

– Он профессионал. Гальченюк изучал нашу тактику. Современные технологии это позволяют – можно работать удаленно.

Мы с Алексом много поработали до матча, еще когда он был в Торонто и других городах. Был урок теории, который длился две недели. А потом началась практика.

Теория прошла хорошо, а сегодня вы увидели, что и практика прошла хорошо. Мы довольны – будем работать дальше.

Зачем углубляться в детали? Сегодня все молодцы. Не станем кого-то выделять отдельно. Но Гальченюк имеет большой потенциал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.