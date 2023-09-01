Гальченюк об НХЛ: «Дверь не закрываю. Но на сегодня я игрок СКА, весь мой фокус здесь»
Алекс Гальченюк сказал, что не закрыл дверь в НХЛ после перехода в СКА.
29-летний американец подписал 2-летний контракт с клубом из Санкт-Петербурга. В это межсезонье «Аризона» расторгла соглашение с игроком после инцидента с участием полиции.
– Насколько непросто дался переезд в КХЛ? Фактически новая страна, новое окружение.
– Я готов ко всему. Хочу показать хороший, классный хоккей, влиться в коллектив и добиваться успехов вместе с ним. Конечно, есть некоторые новые моменты. Но в переездах всегда так, бывает чуть-чуть сложновато.
Я здесь уже неделю или больше, немного потерял счет времени. Акклиматизация прошла, я быстрее вхожу в ритм, это самое главное. А хоккей не меняется – лед скользкий, шайба круглая, так что быстро разберусь.
– Переезд в КХЛ у вас все-таки получился незапланированным.
– Жизнь полна сюрпризов. Нужно быть к ним готовым.
– Не закрываете для себя дверь в НХЛ? Есть ли цель туда вернуться?
– Не закрываю. Это НХЛ, название говорит само за себя. Но на сегодняшний день я игрок СКА. Весь мой фокус здесь, – сказал 3-й номер драфта НХЛ-2012.
удачи Алексу