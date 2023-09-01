Гальченюк об НХЛ: «Дверь не закрываю. Но на сегодня я игрок СКА, весь мой фокус здесь»

Теги СКА НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Чемпионат.com Хоккей

Алекс Гальченюк сказал, что не закрыл дверь в НХЛ после перехода в СКА.

29-летний американец подписал 2-летний контракт с клубом из Санкт-Петербурга. В это межсезонье «Аризона» расторгла соглашение с игроком после инцидента с участием полиции. 

– Насколько непросто дался переезд в КХЛ? Фактически новая страна, новое окружение.

– Я готов ко всему. Хочу показать хороший, классный хоккей, влиться в коллектив и добиваться успехов вместе с ним. Конечно, есть некоторые новые моменты. Но в переездах всегда так, бывает чуть-чуть сложновато.

Я здесь уже неделю или больше, немного потерял счет времени. Акклиматизация прошла, я быстрее вхожу в ритм, это самое главное. А хоккей не меняется – лед скользкий, шайба круглая, так что быстро разберусь.

– Переезд в КХЛ у вас все-таки получился незапланированным.

– Жизнь полна сюрпризов. Нужно быть к ним готовым.

– Не закрываете для себя дверь в НХЛ? Есть ли цель туда вернуться?

– Не закрываю. Это НХЛ, название говорит само за себя. Но на сегодняшний день я игрок СКА. Весь мой фокус здесь, – сказал 3-й номер драфта НХЛ-2012.

7 комментариев

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ральф шумахер
ну да, это нхл ее закрыло и ключи выкинуло)
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Grigori86
Наконец то Алекс поиграет в системный хоккей
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Maxim Shumov
Игрок системной системы хоккея - будет правильно
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Booligan
Десятку хоть по контракту заплатят?
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hershe1
жаль, что с ним произошла эта хрень...был рад его возвращению...действительно талантливый, но вот чего-то не хватает...помню в последней игре два года назад, как же он накрутил всю пятерку Нэшвилла и не забил, а было бы шедеврально
удачи Алексу
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kostya187
Мне кажется с таким бэкграундом, а также условием того, что опыт игры в КХЛ не сопоставим с НХЛ, двери, пожалуй, уже закрылись. Жаль.
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Павел Гарин
Ответ Grigori86
Наконец то Алекс поиграет в системный хоккей
Может хватит фокусов уже?
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