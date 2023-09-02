Толчинский об игре с Гальченюком: «Человек приехал из НХЛ, все понимает, ничего объяснять не надо. Быстро ориентируется на площадке. Все супер!»

Теги СКА НХЛ КХЛ Динамо Алекс Гальченюк Сергей Толчинский Матч ТВ Марат Хайруллин Хоккей

Сергей Толчинский высказался об игре с Алексом Гальченюком и Маратом Хайруллиным.

Хоккеисты СКА играли в одном звене в матче против «Динамо» (2:1).

– Какие ощущения от игры в первом звене с Гальченюком? Взгляд изнутри.

– Все супер! Человек приехал из НХЛ, все понимает, ничего объяснять не надо. Быстро ориентируется на площадке, оперативно находит передачами, открывается.

Так же и Хайруллин – отличное взаимодействие у нас. Думаю, от игре к игре будем только прибавлять.

– Твои впечатления от старта сезона? Еще сырой хоккей или уже все как надо?

– Да главное – победа. Нам важно было начать на хорошей ноте, задать темп на весь сезон, – сказал форвард СКА Толчинский.

Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»

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7 комментариев

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Mephi027
Просто хороший игрок приезжает оттуда, даже не суперзвезда. А у нас все писают кипятком от мегауровня.
+13
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Desperadoes
Он просто пока не сориентировался где ближайший бар, а его сразу на лёд запихали, изверги!
+8
-2
+6
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Machine Head
Следил за Гальчюнеком специально . Отличное катание , видит поляну , отдал голевой пас . Но выдающегося ничего такого не показал .
+7
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Maxim Shumov
Ответ Mephi027
Просто хороший игрок приезжает оттуда, даже не суперзвезда. А у нас все писают кипятком от мегауровня.
Ну как бы он в НХЛ вообще хорошим игроком давно уже не был
+5
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Ivan Juniorovich
Ответ urec18@mail.ru
а где Грицук, или он завершил карьеру?
завершил карьеру, выбрав бабки
+4
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KaizerSoze
Ответ Desperadoes
Он просто пока не сориентировался где ближайший бар, а его сразу на лёд запихали, изверги!
В Imbibe, обязательно надо парню заглянуть :)
+2
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urec18@mail.ru
а где Грицук, или он завершил карьеру?
+1
-1
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