Толчинский об игре с Гальченюком: «Человек приехал из НХЛ, все понимает, ничего объяснять не надо. Быстро ориентируется на площадке. Все супер!»
Сергей Толчинский высказался об игре с Алексом Гальченюком и Маратом Хайруллиным.
Хоккеисты СКА играли в одном звене в матче против «Динамо» (2:1).
– Какие ощущения от игры в первом звене с Гальченюком? Взгляд изнутри.
– Все супер! Человек приехал из НХЛ, все понимает, ничего объяснять не надо. Быстро ориентируется на площадке, оперативно находит передачами, открывается.
Так же и Хайруллин – отличное взаимодействие у нас. Думаю, от игре к игре будем только прибавлять.
– Твои впечатления от старта сезона? Еще сырой хоккей или уже все как надо?
– Да главное – победа. Нам важно было начать на хорошей ноте, задать темп на весь сезон, – сказал форвард СКА Толчинский.
Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»
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