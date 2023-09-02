Толчинский об игре с Гальченюком: «Человек приехал из НХЛ, все понимает, ничего объяснять не надо. Быстро ориентируется на площадке. Все супер!»

Сергей Толчинский высказался об игре с Алексом Гальченюком и Маратом Хайруллиным.

Хоккеисты СКА играли в одном звене в матче против « » (2:1).

– Какие ощущения от игры в первом звене с ? Взгляд изнутри.

– Все супер! Человек приехал из , все понимает, ничего объяснять не надо. Быстро ориентируется на площадке, оперативно находит передачами, открывается.

Так же и – отличное взаимодействие у нас. Думаю, от игре к игре будем только прибавлять.

– Твои впечатления от старта сезона? Еще сырой хоккей или уже все как надо?

– Да главное – победа. Нам важно было начать на хорошей ноте, задать темп на весь сезон, – сказал форвард СКА Толчинский.

Роман Ротенберг: «Гальченюк изучал тактику СКА. Был урок теории, который длился две недели. Мы с Алексом много работали, технологии позволяют делать это удаленно»