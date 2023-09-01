Плющев о решении по Федотову: «ИИХФ по сути дали пощечину, история на этом точно не закончена. Мы умеем сами создавать себе трудности»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Владимир Плющев КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

Вратарь играет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. 

«Решить этот вопрос можно было без всяких фортелей. Было понятно, что Федотов все-таки выйдет играть. В ином случае ЦСКА и лично Игорь Есмантович потеряли бы лицо перед своими болельщиками.

КХЛ одну неделю говорила одно, вторую – другое, третью – еще что-то. История на этом точно не закончена. ИИХФ будет предпринимать какие-то действия, поскольку ей по сути дали пощечину.

Что ж, мы умеем сами создавать себе трудности и потом их решать», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

Сегодня вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.  

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

Как переобулась КХЛ. От «нет, у него дисквалификация» до выхода Федотова в матче открытия – за три дня

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись

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8 комментариев

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Strannix
Ответ Башмак Нирванов
Теперь, сборная России, через пару лет, начнет свое возвращение с группы С, матчами с Израилем, Ираном и Румынией.
Ну их Ромка точно победит
+11
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Геннадий Томилин
Ответ Башмак Нирванов
Теперь, сборная России, через пару лет, начнет свое возвращение с группы С, матчами с Израилем, Ираном и Румынией.
Долго ещё не начнёт
+8
-1
+7
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RBChannel
Ответ Башмак Нирванов
Теперь, сборная России, через пару лет, начнет свое возвращение с группы С, матчами с Израилем, Ираном и Румынией.
Сборная России не будет играть ближайшие лет так 5;))
Сегодняшнее решение только ускорит возвращение
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Ми Ша
Так и есть
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SF Costa Rusa
Ответ Башмак Нирванов
Теперь, сборная России, через пару лет, начнет свое возвращение с группы С, матчами с Израилем, Ираном и Румынией.
Как только ИИХФ исключить нас, так сразу организуют кубок вызова между игроками НХЛ и сборной России. Или клубами.
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Башмак Нирванов
Ответ SF Costa Rusa
Как только ИИХФ исключить нас, так сразу организуют кубок вызова между игроками НХЛ и сборной России. Или клубами.
🤣🤣🤣
Насмешил мои тапочки
+2
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