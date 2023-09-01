Плющев о решении по Федотову: «ИИХФ по сути дали пощечину, история на этом точно не закончена. Мы умеем сами создавать себе трудности»

Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

Вратарь играет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Решить этот вопрос можно было без всяких фортелей. Было понятно, что Федотов все-таки выйдет играть. В ином случае ЦСКА и лично потеряли бы лицо перед своими болельщиками.

КХЛ одну неделю говорила одно, вторую – другое, третью – еще что-то. История на этом точно не закончена. ИИХФ будет предпринимать какие-то действия, поскольку ей по сути дали пощечину.

Что ж, мы умеем сами создавать себе трудности и потом их решать», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

Сегодня вратарь вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись