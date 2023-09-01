Президент ЦСКА – журналистам: «Только не про Тардифа, я его не знаю»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не знает главу ИИХФ Люка Тардифа.

Есмантович высказался о деле вратаря Ивана Федотова.

«Только не про Тардифа, я его не знаю.

Куда мы подали апелляцию? Апелляцию подали в ИИХФ. До этого был документ о том, что мы подадим эти документы на рассмотрение. Со стороны Международной федерации был назначен ответственный и комитет, который будет разбирать этот вопрос», – заявил Есмантович.

Сегодня вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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