Президент ЦСКА – журналистам: «Только не про Тардифа, я его не знаю»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не знает главу ИИХФ Люка Тардифа.

Есмантович высказался о деле вратаря Ивана Федотова.

«Только не про Тардифа, я его не знаю.

Куда мы подали апелляцию? Апелляцию подали в ИИХФ. До этого был документ о том, что мы подадим эти документы на рассмотрение. Со стороны Международной федерации был назначен ответственный и комитет, который будет разбирать этот вопрос», – заявил Есмантович. 

Сегодня вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.  

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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17 комментариев

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Frontex
Ответ Александр Невский
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Есмантович, успокойся уже!
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Olga.t
Все связи разорваны, мосты сожжены, сами себе короли... Героями себя считают.
+27
-4
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Adams
Узнаешь :)
+17
-2
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alklimov2018
И вот так у нас на всех должностях управляют некомпетентные люди.
Президент КХЛ не знает протокола.
Президент ЦСКА - руководство ИИХФ.
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Георгий Михеев
Игорян молоток, положил на буржуев и выпустил Ваню играть. Ваня молодец, удачи ему в дальнейшей карьере.
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Ice Vorya
Радуйся, что он пока о тебе не слышал
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продавец-пипец
Если ты Тардиффа не знаешь,это ничего не значит!Его знает остальная Европа!А тебя, евреяконченого, кроме Воронежа и Москвы, нигде !
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Ashot Kafka
Колхозный понторез
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alklimov2018
Ответ Георгий Михеев
Игорян молоток, положил на буржуев и выпустил Ваню играть. Ваня молодец, удачи ему в дальнейшей карьере.
К сожалению, Ваня не первый стал заложником подобной ситуации. И после этого карьеры большинства таких "вань" неуклонно шли на спад.
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Георгий Михеев
Ответ alklimov2018
К сожалению, Ваня не первый стал заложником подобной ситуации. И после этого карьеры большинства таких "вань" неуклонно шли на спад.
Ну для обычного российского хоккеиста у Вани хорошая карьера уже -)). А для НХЛ он слабоват мне кажется.
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Александр Невский
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разноцветный логотип
колхозник
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Сибирский литовец
Добре !
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Mars Kili
Кто такой якубович? Резидент цскра
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VintDV
Скоро Он тебе снится будет Есмантович 😉 расходный Ты материал....
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