«Ак Барс» не будет требовать технического поражения ЦСКА из-за Федотова (ТАСС)

«Ак Барс» не будет требовать присудить ЦСКА техническое поражение из-за Федотова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Ак Барс» и ЦСКА играют в матче за Кубок Открытия. Вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе клуба из Москвы, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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