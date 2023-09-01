«Ак Барс» не будет требовать технического поражения ЦСКА из-за Федотова (ТАСС)

Теги Ак Барс ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов ТАСС Хоккей

«Ак Барс» не будет требовать присудить ЦСКА техническое поражение из-за Федотова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Ак Барс» и ЦСКА играют в матче за Кубок Открытия. Вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе клуба из Москвы, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.   

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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16 комментариев

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Oreon09
Удивительно, у нас же не лига друзей Пу.
+45
-11
+34
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oreon09
Удивительно, у нас же не лига друзей Пу.
НХЛ тоже друзья? Они говорят что продолжат уважать контракты КХЛ
+13
-6
+7
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Alobama74
я вам больше скажу. Не одна команда лиги не будет требовать это хахах)
+8
-2
+6
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Dragon10
Ак барс просто не хотел лишать себя удовольствия покуражиться, накидать авоську
+4
-1
+3
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Как дела на заводе
Ответ Фёдор Кузнецов
НХЛ тоже друзья? Они говорят что продолжат уважать контракты КХЛ
Вот он тут при чем?)))
+2
-2
0
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goshforever
Ответ Oreon09
Удивительно, у нас же не лига друзей Пу.
У нас не лига друзей Тардифа и ИИХФ. Ибо дружба односторонней не бывает
+2
-2
0
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