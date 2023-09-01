Кагарлицкий стал автором 1-го гола в сезоне-2023/24. Федотов пропустил с 8-го броска в створ

Теги Ак Барс ЦСКА Дмитрий Кагарлицкий видео КХЛ Кубок Открытия Дмитрий Яшкин Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий стал автором первого гола в сезоне-2023/24.

Форвард «Ак Барса» забросил шайбу в матче против ЦСКА за Кубок Открытия с передачи Дмитрия Яшкина.

Ворота ЦСКА защищает Иван Федотов. Это его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии. 

Вратарь пропустил гол с восьмого броска в створ. 

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16 комментариев

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Иван Буренков
Запрос в Генпрокуратуру уже ЦСКА направил?
+23
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АК БАРС АЛГА
только только попросил гол и тут сразу забили давай Так Барс еще надо Радулов от тебя ждем
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Said Saidov
Ответ Бацька
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ты повтор смотрел? шайба забит крагой в движении!
+4
-1
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Операция Ы
Сколько у него бонусов за 1 гол в сезоне?))
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АК БАРС АЛГА
молодец Яшкин так держать давайте еще
+1
-1
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Tina
Барсы разошлись, молодцы Дыне особый респект....
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marshal .masha
Федотову ещё набирать и набирать форму, сезон пропустил, что тут скажешь
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Nail Abzj
Ак барс Фетотова шатал 3 раза! Надо ещё....
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AAAARMEEC
Шайба на совести Федотова,шайба прошла под ловушкой
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АК БАРС АЛГА
как и просил вот и Радулов забил
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AAAARMEEC
Федотов не готов к сезону, как и вся команда ЦСКА. Вместо того чтобы готовиться к сезону они все лето кубок по другим городам возили.
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Бацька
Ответ Said Saidov
ты повтор смотрел? шайба забит крагой в движении!
да не было там движения, дитц даже не понял ничего..придумали судьи
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