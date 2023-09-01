Кагарлицкий стал автором 1-го гола в сезоне-2023/24. Федотов пропустил с 8-го броска в створ

Дмитрий Кагарлицкий стал автором первого гола в сезоне-2023/24.

Форвард « » забросил шайбу в матче против ЦСКА за с передачи .

Ворота ЦСКА защищает . Это его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии.

Вратарь пропустил гол с восьмого броска в створ.

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись

Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили