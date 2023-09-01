Кагарлицкий стал автором 1-го гола в сезоне-2023/24. Федотов пропустил с 8-го броска в створ
Дмитрий Кагарлицкий стал автором первого гола в сезоне-2023/24.
Форвард «Ак Барса» забросил шайбу в матче против ЦСКА за Кубок Открытия с передачи Дмитрия Яшкина.
Ворота ЦСКА защищает Иван Федотов. Это его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии.
Вратарь пропустил гол с восьмого броска в створ.
Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись
Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили
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