Бабаев о деле Федотова: «Если пойдем на конфликт с ИИХФ, сборной России после возвращения на ЧМ придется начинать с 3-й группы»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия Шуми Бабаев НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Иван Федотов Хоккей

Шуми Бабаев выступил против выхода ФХР из Международной федерации хоккея.

Агент прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

– КХЛ должна полностью следовать решениям ФХР, а Федерация хоккея России – придерживаться рекомендаций ИИХФ. 

Если нас выкинут из Международной федерации хоккея и мы пойдем на конфликт, то нашей сборной, которая сейчас заморожена и находится в группе А, после возвращения на чемпионаты мира придется начинать с третьей группы. Не думаю, что наши болельщики этому обрадуются.

Также говорят про независимую лигу, а из нее любой игрок сможет уйти и ему не нужно будет разрешение Федерации хоккея. Контракты будут расторгать, молодые станут уезжать – это будет бардак. То есть я полностью поддерживаю позицию ФХР по данному вопросу.

– Вы не поддерживаете тех людей, которые призывают выйти из ИИХФ?

– Совершенно не поддерживаю. Эти люди просто не понимают последствий для нашего хоккея, а они будут очень плохие. Контракты не будут зарегистрированы Международной федерацией: игрок собрался – уехал, никто ему ничего сделать не сможет.

Сейчас все ограничены трансферными картами. Это только кажется, что НХЛ не зависит от ИИХФ, на самом деле у них все регламентировано и делается с уважением друг к другу, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

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17 комментариев

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Misson
Ответ Георгий Михеев
Надо послать ИИХФ на хутор и играть как хотим. Национальный чемпионат огромной страны вполне самодостаточен.
Ну вы даёте. Еще раз прочитайте Бабаева, он для таких популярно объясняет механизмы работы международной хоккейной системы и возможные последствия конфликта с ИИХФ. В ФХР это прекрасно понимают, поэтому и заняли разумную позицию, опираясь на существующие регламенты и нормы.
+4
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+4
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Under
Ответ PolarBear
Зато в этих 3 группах может выпасть чуть ли не единственный теперь шанс сыграть к примеру с Польшой и отодрать их там по полной за всё .
за что?
+4
-1
+3
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Hitgoe Himgob
Ответ PolarBear
За всё хорошее. Просто накидать им с пару десятка шайб. И несколько силовых приемов им , чтоб искры из глаз сыпались у этих шляхов
Болеете?
+4
-1
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Under
странные они всё же ребята, почему-то обращают внимание только на часть с дисквалификацией
но это же только следствие, а причина - ИИХФ (хоть это и не её дело, но раз уж спросили, то пришлось отвечать) признала действие контракта с Филадельфией на весь сезон
так что какое 1 января
+2
-1
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TBFTT
Единственный умный комментарий.Только тогда России вообще не придется начинать.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Биомеханоид
День разумистов сегодня просто какой-то. А где все эти воинственные апачи?
у них перерыв
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Hitgoe Himgob
Ответ Misson
Ну вы даёте. Еще раз прочитайте Бабаева, он для таких популярно объясняет механизмы работы международной хоккейной системы и возможные последствия конфликта с ИИХФ. В ФХР это прекрасно понимают, поэтому и заняли разумную позицию, опираясь на существующие регламенты и нормы.
Да у нас всякие клоуны только послать и могут. Правда в итоге сами посланными оказываются
+1
0
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Биомеханоид
День разумистов сегодня просто какой-то. А где все эти воинственные апачи?
+2
-2
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Персональные данные Номер 67327384
Бабайка сказал так сказал. Напугал так напугал
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PolarBear
Ответ Under
за что?
За всё хорошее. Просто накидать им с пару десятка шайб. И несколько силовых приемов им , чтоб искры из глаз сыпались у этих шляхов
+1
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парэдокс
Ответ PolarBear
Зато в этих 3 группах может выпасть чуть ли не единственный теперь шанс сыграть к примеру с Польшой и отодрать их там по полной за всё .
вообще-то Польша вышла в высший дивизион. На всякий случай. Так что торопиться в низшие дивизионы не стоит ;)
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Under
Ответ PolarBear
За всё хорошее. Просто накидать им с пару десятка шайб. И несколько силовых приемов им , чтоб искры из глаз сыпались у этих шляхов
в общем, по существу ничего не будет?
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Under
Ответ Георгий Михеев
Надо послать ИИХФ на хутор и играть как хотим. Национальный чемпионат огромной страны вполне самодостаточен.
а с НХЛ что делать прикажете?
в том же направлении?
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