Бабаев о деле Федотова: «Если пойдем на конфликт с ИИХФ, сборной России после возвращения на ЧМ придется начинать с 3-й группы»

Шуми Бабаев выступил против выхода ФХР из Международной федерации хоккея.

Агент прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

– КХЛ должна полностью следовать решениям ФХР, а Федерация хоккея России – придерживаться рекомендаций ИИХФ.

Если нас выкинут из Международной федерации хоккея и мы пойдем на конфликт, то нашей сборной, которая сейчас заморожена и находится в группе А, после возвращения на чемпионаты мира придется начинать с третьей группы. Не думаю, что наши болельщики этому обрадуются.

Также говорят про независимую лигу, а из нее любой игрок сможет уйти и ему не нужно будет разрешение Федерации хоккея. Контракты будут расторгать, молодые станут уезжать – это будет бардак. То есть я полностью поддерживаю позицию ФХР по данному вопросу.

– Вы не поддерживаете тех людей, которые призывают выйти из ИИХФ?

– Совершенно не поддерживаю. Эти люди просто не понимают последствий для нашего хоккея, а они будут очень плохие. Контракты не будут зарегистрированы Международной федерацией: игрок собрался – уехал, никто ему ничего сделать не сможет.

Сейчас все ограничены трансферными картами. Это только кажется, что НХЛ не зависит от ИИХФ, на самом деле у них все регламентировано и делается с уважением друг к другу, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.