ФХР о том, что западная юридическая компания будет защищать Федотова: «Мы оспариваем решение ИИХФ. Дальнейшие санкции нам не нужны, надо жить по правилам»

Западная юридическая компания будет защищать интересы Ивана Федотова.

– Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что будет играть в КХЛ с 1 сентября.

– Мы можем комментировать только факты. А они таковы, что есть решение ИИХФ – мы с ним не согласны и оспариваем его. Мы будем всячески оказывать помощь хоккеисту и клубу в оспаривании этого решения, будем бороться за справедливость.

Но пока решение принято, мы должны его выполнять. В ином случае последуют дальнейшие санкции, наказания и штрафы, которые нам совершенно не нужны. Надо выполнять правила и жить по ним. И если хоккеисты дисквалифицированы, то они играть не могут.

– Уже известно, что российская сторона подала апелляцию на решение ИИХФ.

– На подачу заявления давалось семь дней. После этого есть еще 14 дней – впереди еще около недели. Они нужны для того, чтобы прислать мотивационную часть, то есть показать, с чем мы именно не согласны.

Наша мотивационная часть будет рассмотрена ИИХФ. После чего они, скорее всего, назначат слушания или спросят нас, будем ли мы проводить рассмотрение дела без слушаний. Но мы, скорее всего, попросим провести слушания. Так что с момента отправки нашей мотивационной части может пройти две‑три недели.

Слушания будут проходить в дисциплинарном комитете . И если мы будем недовольны решением, то можем идти в Спортивный арбитражный суд ( ).

На сегодняшний день ИИХФ не предъявляла никаких претензий ни к ФХР, ни к КХЛ. Есть решение относительно игрока и клуба.

Понятно, что все вместе выступаем единым фронтом, этим делом занимаются юристы ФХР, КХЛ и клуба. Мы нашли западную компанию, которая будет заниматься этим делом, важно иметь западного юридического представителя, – рассказал « » источник в ФХР.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Что будет, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Как накажут наш хоккей? Главные вопросы по делу вратаря

Федотов сыграет в КХЛ только в январе? Есть решение ФХР, но ЦСКА пока его игнорирует