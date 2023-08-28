Буше пропустит старт сезона «Авангарда» из-за родов жены
Рид Буше пропустит старт сезона «Авангарда» из-за родов жены.
Об отъезде американского форварда рассказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
– Дело в том, что в «Авангарде» приняты семейные отношения – у нас большая семья, включая болельщиков, и об этом мы всегда говорим. Это действие, которое мы сделали, подтверждает, что мы не просто связаны разговорами, а действительно у нас так и есть.
В прошлом сезоне Алексей Береглазов ждал ребенка, и мы отпустили его. В этом сезоне то же самое с Буше произошло: жена беременна, готова рожать, он хочет присутствовать на родах. Естественно, для нас это важно, и семья всегда на первом месте.
–Договоренность была заранее?
– Естественно, да.
– Он пропустит первый матч сезона?
– Первый матч, к сожалению, пропустит. Здесь самое важное не матч, а чтобы у него все хорошо получилось с ребенком, чтобы он был счастлив, чтобы вернулся в хорошем настроении и продолжил сезон, – сказал Кравец.
2 сентября «Авангард» примет «Сибирь» в стартовом матче Фонбет чемпионата КХЛ.
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