Буше пропустит старт сезона «Авангарда» из-за родов жены

Теги Авангард светская хроника КХЛ Михаил Кравец Алексей Береглазов Рид Буше Хоккей

Рид Буше пропустит старт сезона «Авангарда» из-за родов жены.

Об отъезде американского форварда рассказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

– Дело в том, что в «Авангарде» приняты семейные отношения – у нас большая семья, включая болельщиков, и об этом мы всегда говорим. Это действие, которое мы сделали, подтверждает, что мы не просто связаны разговорами, а действительно у нас так и есть.

В прошлом сезоне Алексей Береглазов ждал ребенка, и мы отпустили его. В этом сезоне то же самое с Буше произошло: жена беременна, готова рожать, он хочет присутствовать на родах. Естественно, для нас это важно, и семья всегда на первом месте.

–Договоренность была заранее?

– Естественно, да.

– Он пропустит первый матч сезона?

– Первый матч, к сожалению, пропустит. Здесь самое важное не матч, а чтобы у него все хорошо получилось с ребенком, чтобы он был счастлив, чтобы вернулся в хорошем настроении и продолжил сезон, – сказал Кравец.

2 сентября «Авангард» примет «Сибирь» в стартовом матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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8 комментариев

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Алексей Синяков
какие все добрые в комментах, нет бы пожелать чего-нибудь приятного семье Рида
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Большое сердце Неймара
хоть бы не больше одного матча пропустил. а вообще,чтобы роди прошли удачно, и папаня скорее был в строю
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Виталий Захаров
главное чтобы не получилось как с Найтом
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