«У вас СВО, я переживаю за жену. Женился в июле и пошли какие-то звоночки». Курьянов об уходе Найта из «Авангарда»

Антон Курьянов рассказал о влиянии женитьбы на уход Корбана Найта из команды.

«Это началось буквально накануне выхода команды на сборы. Корбан женился в десятых числах июля, и пошли какие-то звоночки, что вот так и так, у вас СВО, я за жену переживаю. Начал закидывать, скажем так.

Хотя еще в начале июля вместе с Буше подтверждали, что в августе прилетят, шла обычная подготовка. Но за две недели все перевернулось. Мы долго разговаривали, убеждали, и Хартли подключали.

Мне вот все говорят, что, мол, я сказал, что Найт приедет в Сочи. А у нас ведь как было – день «да», день «нет». Кроме того, у первый рабочий день должен был быть 3 августа в Сочи, и от него никакой бумаги, никакого конкретного ответа, что он не приедет, не было.

Соответственно, мы его ждали. Но сразу было обозначено, что есть регламент и « » – это не благотворительная организация. Когда он подписывал крупный контракт в прошлое межсезонье, то все его пожелания, как я понимаю, были удовлетворены.

Найт без проблем согласился расставаться по регламенту? А тут не могло быть даже никаких разговоров, переговоров, торгов. Подписываешь контракт – выполняешь условия. Плюс он подписался уже после начала всех политических событий, он знал и понимал, куда и на что он идет. Здесь есть только А и Б, тут нет такого, что «отпустите меня, пожалуйста».

Корбан и так нас подвел, он подвел, с которым они очень близки были в команде», – сказал генеральный менеджер омского клуба.