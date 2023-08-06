Буше об уходе Найта из «Авангарда»: «Корбан сказал, что примет решение, которое окажется лучшим для его семьи. Он имел право выбирать»

Теги Авангард КХЛ Корбан Найт Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Рид Буше прокомментировал решение Корбана Найти уйти из «Авангарда».

Канадский нападающий сообщил клубу о желании расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

– Вы удивились решению вашего одноклубника Корбана Найта уехать из КХЛ? Видимо, он переберется в чемпионат Швейцарии.

– В целом это было его решение, и я тут ничего особенного от себя не скажу. Я общался с Корбаном по ходу лета.

Он сказал, что примет решение, которое окажется лучшим для его семьи.

Он имел право выбирать в этой ситуации – и надеюсь, сделал правильный выбор, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

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