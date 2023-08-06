Буше об уходе Найта из «Авангарда»: «Корбан сказал, что примет решение, которое окажется лучшим для его семьи. Он имел право выбирать»
Рид Буше прокомментировал решение Корбана Найти уйти из «Авангарда».
Канадский нападающий сообщил клубу о желании расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.
– Вы удивились решению вашего одноклубника Корбана Найта уехать из КХЛ? Видимо, он переберется в чемпионат Швейцарии.
– В целом это было его решение, и я тут ничего особенного от себя не скажу. Я общался с Корбаном по ходу лета.
Он сказал, что примет решение, которое окажется лучшим для его семьи.
Он имел право выбирать в этой ситуации – и надеюсь, сделал правильный выбор, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
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