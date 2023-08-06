Буше об уходе Найта из «Авангарда»: «Корбан сказал, что примет решение, которое окажется лучшим для его семьи. Он имел право выбирать»

Рид Буше прокомментировал решение Корбана Найти уйти из «Авангарда».

Канадский нападающий сообщил клубу о желании расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

– Вы удивились решению вашего одноклубника уехать из ? Видимо, он переберется в чемпионат Швейцарии.

– В целом это было его решение, и я тут ничего особенного от себя не скажу. Я общался с Корбаном по ходу лета.

Он сказал, что примет решение, которое окажется лучшим для его семьи.

Он имел право выбирать в этой ситуации – и надеюсь, сделал правильный выбор, – сказал нападающий « » .