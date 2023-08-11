Рид Буше: «Омск – отличный город. Там классно играть, прекрасные люди. Не могу сказать ничего плохого»
Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился впечатлениями от Омска.
– Это был первый год, когда ты играл в Омске. Что ты говорил семье или друзьям о городе?
– Там классно играть. Отличный город, прекрасные люди.
Я с удовольствием там находился, не могу сказать ничего плохого.
– Это твой четвертый сезон в России. Ты начал понимать русский?
– Думаю, с каждым годом с этим становится только хуже. Каждый раз уезжаю домой и забываю все, чему научился. Потом возвращаюсь и начинаю с чистого листа, – сказал нападающий «Авангарда» Буше.
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