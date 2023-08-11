Рид Буше: «Омск – отличный город. Там классно играть, прекрасные люди. Не могу сказать ничего плохого»

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Хоккей

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился впечатлениями от Омска.

– Это был первый год, когда ты играл в Омске. Что ты говорил семье или друзьям о городе?

– Там классно играть. Отличный город, прекрасные люди.

Я с удовольствием там находился, не могу сказать ничего плохого.

– Это твой четвертый сезон в России. Ты начал понимать русский?

– Думаю, с каждым годом с этим становится только хуже. Каждый раз уезжаю домой и забываю все, чему научился. Потом возвращаюсь и начинаю с чистого листа, – сказал нападающий «Авангарда» Буше.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий