Рид Буше: «Омск – отличный город. Там классно играть, прекрасные люди. Не могу сказать ничего плохого»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился впечатлениями от Омска.

– Это был первый год, когда ты играл в Омске. Что ты говорил семье или друзьям о городе?

– Там классно играть. Отличный город, прекрасные люди.

Я с удовольствием там находился, не могу сказать ничего плохого.

– Это твой четвертый сезон в России. Ты начал понимать русский?

– Думаю, с каждым годом с этим становится только хуже. Каждый раз уезжаю домой и забываю все, чему научился. Потом возвращаюсь и начинаю с чистого листа, – сказал нападающий «Авангарда» Буше.