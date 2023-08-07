Рид Буше: «Я задумывался над возможностью получить российское гражданство. Нужно проанализировать все тонкости»

Рид Буше заявил, что задумывался о возможном получении гражданства России.

– В последнее время в наметилась тенденция, когда иностранцы озадачиваются получением российского гражданства. Бреннан Менелл из московского «Динамо», например, уже получил российский паспорт. Вы как к этому относитесь?

– На протяжении последних дней меня неоднократно спрашивали про это. Это очень серьезный вопрос, который необходимо изучить с семьей.

Перед тем, как решиться на это, нужно проанализировать все тонкости и обсудить все с родными, нужно очень хорошо подумать.

Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но, повторюсь, мне необходимо проверить все, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях.

– Но вы не исключаете, что однажды примете такое решение?

– Не исключаю, – сказал нападающий « » .

Американский хоккеист выступает в КХЛ с 2019 года. Форвард выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда» в 2021 году.