Рид Буше: «Я задумывался над возможностью получить российское гражданство. Нужно проанализировать все тонкости»

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Р-Спорт Хоккей

Рид Буше заявил, что задумывался о возможном получении гражданства России.

– В последнее время в КХЛ наметилась тенденция, когда иностранцы озадачиваются получением российского гражданства. Бреннан Менелл из московского «Динамо», например, уже получил российский паспорт. Вы как к этому относитесь?

– На протяжении последних дней меня неоднократно спрашивали про это. Это очень серьезный вопрос, который необходимо изучить с семьей.

Перед тем, как решиться на это, нужно проанализировать все тонкости и обсудить все с родными, нужно очень хорошо подумать.

Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но, повторюсь, мне необходимо проверить все, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях.

– Но вы не исключаете, что однажды примете такое решение?

– Не исключаю, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Американский хоккеист выступает в КХЛ с 2019 года. Форвард выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда» в 2021 году.

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1 комментарий

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Человеку нужно проанализировать все тонкости и обсудить все с родными, нужно очень хорошо подумать, чтобы решить для себя, патриот он России или нет?
Балаган и профанация гражданства РФ продолжаются.
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