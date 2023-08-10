Форвард «Авангарда» Буше попробовал чурчхелу в Сочи: «Неплохо. Орешки и какой-то мармелад»

Рид Буше поделился мнением о вкусе чурчхелы.

Американский хоккеист присоединился к « » на турнире в Сочи.

– Ты знаешь, что это? (Буше показывают на чурчхелу)

– Нет.

– Чурчхела. Вкусно?

– Да, неплохо.

– Как ты думаешь, что это?

– Орешки и какой-то мармелад, – сказал нападающий «Авангарда» в выпуске «Авангард. Командировка».