Форвард «Авангарда» Буше попробовал чурчхелу в Сочи: «Неплохо. Орешки и какой-то мармелад»

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Рид Буше поделился мнением о вкусе чурчхелы.

Американский хоккеист присоединился к «Авангарду» на турнире в Сочи.

– Ты знаешь, что это? (Буше показывают на чурчхелу)

– Нет.

– Чурчхела. Вкусно?

– Да, неплохо.

– Как ты думаешь, что это?

– Орешки и какой-то мармелад, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше в выпуске «Авангард. Командировка».

4 комментария

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Kuryanin
Слышу вдалеке знакомые слова: хачапури, чучхела, пахлава,
Форель копченыйй, пиво холодный, шашлык, ачма, шаурма, у-а-а
+2
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+2
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Alexey Alexeev
Это новость такая?)

Что она делает на нашем кулинарном сайте))
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Hola Hola
Облизнул таки чурчхелу? )
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Hola Hola
Ответ Alexey Alexeev
Это новость такая?) Что она делает на нашем кулинарном сайте))
Ну, что вы, право. Чурчхела - знаковый хоккейный термин с некоторых времен.
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