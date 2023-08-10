Форвард «Авангарда» Буше попробовал чурчхелу в Сочи: «Неплохо. Орешки и какой-то мармелад»
Рид Буше поделился мнением о вкусе чурчхелы.
Американский хоккеист присоединился к «Авангарду» на турнире в Сочи.
– Ты знаешь, что это? (Буше показывают на чурчхелу)
– Нет.
– Чурчхела. Вкусно?
– Да, неплохо.
– Как ты думаешь, что это?
– Орешки и какой-то мармелад, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше в выпуске «Авангард. Командировка».
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