Ежов об уменьшении числа легионеров в КХЛ: «Раньше меньше шансов давали русским. А сейчас они те же очки набирают»

Илья Ежов доволен тем, что в Фонбет чемпионате КХЛ стало меньше легионеров.

«Мастера всегда были. Думаю, просто меньше шансов давали даже русским игрокам. Сейчас на самом деле на эти же позиции дают шанс русским, и они те же очки набирают.

Я очень давно говорил, что часто подписывают легионеров, не зная, кто они, какая их должность, где они в прошлом. Просто смотрят на статистику и подписывают, хотя в своем же клубе есть ребята, которые могут и сейчас доказывают, что могут играть на таком же уровне, если не сильнее.

У меня пример был в Тольятти: . Молодой игрок, ему не давали откровенный шанс проявиться. Только он уехал в Америку, он себя раскрыл: ему дали шанс играть, и он показал, что у него очень мощный бросок, у него все есть.

А здесь тренер-легионер просто ставил легионера на эту позицию. Тупо из-за плана по зарплате: клуб платит игроку, он должен оправдать эту зарплату. Иногда надо посмотреть, кто реально заслуживает эту позицию», – сказал вратарь « ».