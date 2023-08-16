Вайсфельд о натурализации: «При прежнем лимите почему-то не было желающих получить паспорт России»

Теги ЦСКА Леонид Вайсфельд КХЛ лимит на легионеров натурализация Даррен Дитц Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

«Что касается мотивации иностранцев, пожелавших сменить гражданство, в голову никому не залезешь. Люди разные бывают.

Защитник ЦСКА Даррен Дитц, появившийся на свет в Канаде, например, декламирует стихи Александра Пушкина на русском. Если же брать других, то давайте просто сложим два плюс два. При прежнем лимите почему-то не было желающих получить наш паспорт.

Не стоит бояться того, что легионеры, получившие российское гражданство, закроют дорогу в состав молодым хоккеистам. Выходить на лед в любом случае будет сильнейший. А если не можете выиграть у приезжих конкуренцию, значит, вы не такого высокого уровня спортсмены.

Не способны выступать в КХЛ – отправляйтесь в лиги рангом ниже. Спорт всегда подразумевает соревнование», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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7 комментариев

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ivan555navi
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А сколько сейчас желающих?
Ну, наберётся человек десять.
Устроили бурю в стакане воды из-за незначительного повода.
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Александр Рыбаков
Ответ ivan555navi
А сколько сейчас желающих? Ну, наберётся человек десять. Устроили бурю в стакане воды из-за незначительного повода.
ровно столько сколько до этого времени не было
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Machine Head
Это другое . Просто они , только , сейчас поняли , как сильно любят нашу культуру , театры и музеи . Но еще больше любят наши деньги .
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ivan555navi
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В Казахстане было много натурализованных потому,
что они становились игроками сборной и участвовали в ЧМ и ОИ.
А в России уровень сборной в 10 выше и попасть туда могут только игроки во много раз более мастеровитые.
Но, такие сами уже играют в сборных Канады и США. От силы 3-4 игрока если только появится.
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ivan555navi
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трусливый рыбаков
по сравнению с нулём и единица это бесконечность.
Какой ужас, бесконечное количество желающих получить гражданство России.
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Валера Синюков
Ответ Machine Head
Это другое . Просто они , только , сейчас поняли , как сильно любят нашу культуру , театры и музеи . Но еще больше любят наши деньги .
А кто не любит бабосики? А в НХЛ наши ребята едут, только за славой?
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