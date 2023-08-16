Вайсфельд о натурализации: «При прежнем лимите почему-то не было желающих получить паспорт России»

Леонид Вайсфельд высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

«Что касается мотивации иностранцев, пожелавших сменить гражданство, в голову никому не залезешь. Люди разные бывают.

Защитник ЦСКА Даррен Дитц, появившийся на свет в Канаде, например, декламирует стихи Александра Пушкина на русском. Если же брать других, то давайте просто сложим два плюс два. При прежнем лимите почему-то не было желающих получить наш паспорт.

Не стоит бояться того, что легионеры, получившие российское гражданство, закроют дорогу в состав молодым хоккеистам. Выходить на лед в любом случае будет сильнейший. А если не можете выиграть у приезжих конкуренцию, значит, вы не такого высокого уровня спортсмены.

Не способны выступать в КХЛ – отправляйтесь в лиги рангом ниже. Спорт всегда подразумевает соревнование», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.