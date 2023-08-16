Вайсфельд о натурализации: «При прежнем лимите почему-то не было желающих получить паспорт России»
Леонид Вайсфельд высказался о натурализации легионеров в КХЛ.
«Что касается мотивации иностранцев, пожелавших сменить гражданство, в голову никому не залезешь. Люди разные бывают.
Защитник ЦСКА Даррен Дитц, появившийся на свет в Канаде, например, декламирует стихи Александра Пушкина на русском. Если же брать других, то давайте просто сложим два плюс два. При прежнем лимите почему-то не было желающих получить наш паспорт.
Не стоит бояться того, что легионеры, получившие российское гражданство, закроют дорогу в состав молодым хоккеистам. Выходить на лед в любом случае будет сильнейший. А если не можете выиграть у приезжих конкуренцию, значит, вы не такого высокого уровня спортсмены.
Не способны выступать в КХЛ – отправляйтесь в лиги рангом ниже. Спорт всегда подразумевает соревнование», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Ну, наберётся человек десять.
Устроили бурю в стакане воды из-за незначительного повода.
что они становились игроками сборной и участвовали в ЧМ и ОИ.
А в России уровень сборной в 10 выше и попасть туда могут только игроки во много раз более мастеровитые.
Но, такие сами уже играют в сборных Канады и США. От силы 3-4 игрока если только появится.
по сравнению с нулём и единица это бесконечность.
Какой ужас, бесконечное количество желающих получить гражданство России.