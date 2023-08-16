Остап Сафин: «Я не отказывался от чешского гражданства. Не понимаю, что за глупости. У меня всегда был российский паспорт»

Остап Сафин сообщил, что не отказывался от гражданства Чехии.

14 августа стало известно, что хоккеист перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее спортивный директор «Лады» заявил, что Сафин «отказался от чешского гражданства».

Игрок сообщил, что речь шла про спортивное гражданство.

«У меня всегда был российский паспорт, это СМИ придумали, что я его только что получил. Это неправда. Как и заявление о том, что я отказался от чешского гражданства. Я не понимаю, что это за глупости. У меня с детства двойное гражданство, и мне не нужно было ничего менять.

Это всего лишь формальность. Мне было легко, потому что у меня уже было двойное гражданство и российский паспорт. Я знал о лимите на легионеров в лиге. Благодаря российскому спортивному гражданству у меня было больше шансов попасть в команду. За европейца меня не считают.

Вероятно, все будут шокированы тем, что нечто подобное вообще существует, но это правда. Для меня так лучше, потому что клубы обычно берут топовых игроков из-за рубежа, и для меня было бы нереально найти работу со статусом иностранца.

В любом случае, я не отказывался от чешского гражданства. Это никогда не входило в мои намерения», – приводит слова форварда «Лады» Сафина iDNES.cz.