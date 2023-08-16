Остап Сафин: «Я не отказывался от чешского гражданства. Не понимаю, что за глупости. У меня всегда был российский паспорт»

Теги Лада Рафик Якубов КХЛ лимит на легионеров натурализация Остап Сафин Хоккей

Остап Сафин сообщил, что не отказывался от гражданства Чехии.

14 августа стало известно, что хоккеист перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что Сафин «отказался от чешского гражданства».

Игрок сообщил, что речь шла про спортивное гражданство. 

«У меня всегда был российский паспорт, это СМИ придумали, что я его только что получил. Это неправда. Как и заявление о том, что я отказался от чешского гражданства. Я не понимаю, что это за глупости. У меня с детства двойное гражданство, и мне не нужно было ничего менять.

Это всего лишь формальность. Мне было легко, потому что у меня уже было двойное гражданство и российский паспорт. Я знал о лимите на легионеров в лиге. Благодаря российскому спортивному гражданству у меня было больше шансов попасть в команду. За европейца меня не считают.

Вероятно, все будут шокированы тем, что нечто подобное вообще существует, но это правда. Для меня так лучше, потому что клубы обычно берут топовых игроков из-за рубежа, и для меня было бы нереально найти работу со статусом иностранца. 

В любом случае, я не отказывался от чешского гражданства. Это никогда не входило в мои намерения», – приводит слова форварда «Лады» Сафина iDNES.cz.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимири Йолкиннен
Ну вот... у ваты траур
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karra
А ведь придется выбирать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DMBS
Ответ Karra
А ведь придется выбирать
Что выбирать? Никакой сборной по факту он не нужен, формально пусть считают, что российское спортивное гражданство. В Европе играет роль только наличие паспорта, чешский у него есть. Так что если захочет вернуться в чемпионат Чехии, легионером не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий