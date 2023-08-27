Гальченюк о Радулове: «Он похож на атомную станцию на льду. По паспорту 37 лет, но на деле ему будто 27. Красавчик!»

Теги Ак Барс СКА Монреаль Александр Радулов НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Алекс Гальченюк сравнил Александра Радулова с атомной станцией.

– Главный селебрити КХЛАлександр Радулов. Вы с ним вместе выступали за «Канадиенс». Какое впечатление он на вас производил?

– Он похож на атомную станцию на льду.

– Его в «Монреале» называли «Тасманский дьявол».

– Ну прям так не называли. Но Александр очень энергичный. Мы с ним играли в одном звене. Я получал огромное удовольствие от того, что мы выходили вместе. Энергия из Радулова исходит и на льду, и вне льда.

Мы с ним в хороших отношениях. Когда встретимся, то обязательно поговорим. Радулову по паспорту 37 лет, но на деле ему будто 27. Он красавчик! – сказал форвард СКА

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