Гальченюк о Радулове: «Он похож на атомную станцию на льду. По паспорту 37 лет, но на деле ему будто 27. Красавчик!»
Алекс Гальченюк сравнил Александра Радулова с атомной станцией.
– Главный селебрити КХЛ – Александр Радулов. Вы с ним вместе выступали за «Канадиенс». Какое впечатление он на вас производил?
– Он похож на атомную станцию на льду.
– Его в «Монреале» называли «Тасманский дьявол».
– Ну прям так не называли. Но Александр очень энергичный. Мы с ним играли в одном звене. Я получал огромное удовольствие от того, что мы выходили вместе. Энергия из Радулова исходит и на льду, и вне льда.
Мы с ним в хороших отношениях. Когда встретимся, то обязательно поговорим. Радулову по паспорту 37 лет, но на деле ему будто 27. Он красавчик! – сказал форвард СКА.
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