Гальченюк о Радулове: «Он похож на атомную станцию на льду. По паспорту 37 лет, но на деле ему будто 27. Красавчик!»

Алекс Гальченюк сравнил Александра Радулова с атомной станцией.

– Главный селебрити – . Вы с ним вместе выступали за «Канадиенс». Какое впечатление он на вас производил?

– Он похож на атомную станцию на льду.

– Его в « » называли «Тасманский дьявол».

– Ну прям так не называли. Но Александр очень энергичный. Мы с ним играли в одном звене. Я получал огромное удовольствие от того, что мы выходили вместе. Энергия из Радулова исходит и на льду, и вне льда.

Мы с ним в хороших отношениях. Когда встретимся, то обязательно поговорим. Радулову по паспорту 37 лет, но на деле ему будто 27. Он красавчик! – сказал форвард .