Гальченюк о выборе СКА: «Я поговорил с Ротенбергом, и вариант с Санкт-Петербургом стал самым серьезным»
Алекс Гальченюк рассказал о том, почему решил перейти в СКА.
На этой неделе клуб из Санкт-Петербурга подписал 2-летний контракт с 29-летним американцем.
– С какими чувствами вы начинаете новый этап карьеры – теперь в КХЛ?
– Это очень приятно, я с нетерпением рвался сюда. Надо было решить пару вопросов – например, поставить визу. Дождаться не могу, когда выйду с ребятами на лед.
– Писали, что еще в прошлом сезоне на вас претендовал «Салават Юлаев». Почему вы не приехали в КХЛ раньше?
– Много слухов обо мне ходило, полной конкретики не было. В прошлом году я знал, что еще остаюсь в НХЛ. Так что не стоит реагировать на то, что обо мне писали журналисты. Да, их работа – делать новости. Но если теперь отталкиваться от фактов, то в этом сезоне на меня претендовала пара команд КХЛ. Однако я хотел играть в СКА.
– Но почему именно СКА?
– Были разговоры, я доверил агенту решать этот вопрос. Тем более пока рассматривалось мое судебное дело. Я был еще в Калифорнии, но уже начались разговоры со СКА. Я поговорил с Романом Борисовичем [Ротенбергом], и с того момента вариант с Санкт-Петербургом был самым серьезным.
Я был нацелен на СКА и хотел играть здесь, хотя велись разговоры с другими клубами. Классная команда, у которой есть хороший шанс на победу в Кубке Гагарина, – сказал форвард СКА.
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