Гальченюк о выборе СКА: «Я поговорил с Ротенбергом, и вариант с Санкт-Петербургом стал самым серьезным»

Алекс Гальченюк рассказал о том, почему решил перейти в СКА.

На этой неделе клуб из Санкт-Петербурга подписал 2-летний контракт с 29-летним американцем.

– С какими чувствами вы начинаете новый этап карьеры – теперь в ?

– Это очень приятно, я с нетерпением рвался сюда. Надо было решить пару вопросов – например, поставить визу. Дождаться не могу, когда выйду с ребятами на лед.

– Писали, что еще в прошлом сезоне на вас претендовал «Салават Юлаев». Почему вы не приехали в КХЛ раньше?

– Много слухов обо мне ходило, полной конкретики не было. В прошлом году я знал, что еще остаюсь в НХЛ. Так что не стоит реагировать на то, что обо мне писали журналисты. Да, их работа – делать новости. Но если теперь отталкиваться от фактов, то в этом сезоне на меня претендовала пара команд КХЛ. Однако я хотел играть в СКА.

– Но почему именно СКА?

– Были разговоры, я доверил агенту решать этот вопрос. Тем более пока рассматривалось мое судебное дело. Я был еще в Калифорнии, но уже начались разговоры со . Я поговорил с Романом Борисовичем [ ], и с того момента вариант с Санкт-Петербургом был самым серьезным.

Я был нацелен на СКА и хотел играть здесь, хотя велись разговоры с другими клубами. Классная команда, у которой есть хороший шанс на победу в Кубке Гагарина, – сказал форвард СКА.