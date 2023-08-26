Зарплата Гальченюка в СКА – 50 млн рублей в сезоне-2023/24, 100 млн – в 2024/25 («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Алекс Гальченюк заработает 150 млн рублей по 2-летнему контракту со СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сезоне-2023/24 оклад форварда составит 50 млн рублей, в сезоне-2024/25 – 100 млн рублей.

Вчера СКА объявил о подписании контракта с 3-м номером драфта НХЛ-2012.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком, после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате КХЛ. В августе с него сняли 5 обвинений из 6. 

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1 комментарий

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Tosha NeoN
Не думаю, что лада в следующем сезоне столько будет платить Шуре
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