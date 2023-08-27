Ротенберг о Гальченюке: «Рады, что в СКА перешел хоккеист такого уровня. С божьей помощью, как говорится. Алекс хочет играть именно в нашей системе»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о переходе Алекса Гальченюка в СКА.

– КХЛ и конкретно СКА получили очень мощного игрока. Алекс Гальченюк рассказал «Матч ТВ», что все решил ваш разговор по телефону, когда он еще находился в Калифорнии. Что вы сказали форварду, который провел более 650 матчей в НХЛ, договорившись с ним о переезде в Россию?

– Алекс – молодец, следил за нами. Он изучил нашу систему игры. Мы обсуждали с ним конкретно тактику команды, как мы тренируемся, какие у нас подходы.

Он общался с другими нашими игроками. Услышанное его полностью устроило. Гальченюк понимает, что он играет в хоккей, который поможет нам, и раскроет его в лучшей мере. Такой хоккей ему близок, и Алекс хочет играть именно в нашей системе.

Очень важно, чтобы у главного тренера был хороший контакт с игроком, а он у меня с Алексом есть. Не будем почивать на лаврах и строить иллюзии. Нам важно, чтобы Гальченюк вышел и все доказал делом. Надеюсь, что так и будет.

А вообще мы рады, что к нам перешел хоккеист такого уровня. Как говорится, с божьей помощью. Потому что такого игрока получить совсем непросто. Мы очень рады, что он выбрал нас, а мы выбрали Алекса. Здесь обоюдный интерес, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев

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Огюст
Где больше дали ,там он и согласился !
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Bartez1986
я понял. Гальченюк смотрел все матчи СКА. лучше системного хоккея он не видел. вот и решил устроить пьяный дебош, потому что иначе было не свалить. все грамотно. такого системно-системного хоккея больше нигде нет
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Melnikov1968
Практика показала, что игроки, приезжающие из НХЛ, не тянут игроков КХЛ наверх, а сами опускаются до уровня КХЛ.
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Александр Колосов
Ответ Bartez1986
я понял. Гальченюк смотрел все матчи СКА. лучше системного хоккея он не видел. вот и решил устроить пьяный дебош, потому что иначе было не свалить. все грамотно. такого системно-системного хоккея больше нигде нет
Это 100% правда. К тому же устал жить в загнивающей Америке
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dmitriy1981
когда Гусев с Яшкиным приходили, Ротенберг не то же самое говорил?
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vdksjs
Собеседование в СКА на любую позицию be like:

-Какие наиболее сильные свои стороны можете отметить?
-Изучил самую системно-системную систему, которая тут проповедуется.
-Ни слова больше, вы приняты.
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Макс Смирнов
Я думал алкашка за рулем его привела в кхл, не знал что это называется божья помощь 😂
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Всю новостную страницу еле́ем залили
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продавец-пипец
Он выбрал не вас!Он выбрал БАБКИ!!!Не тешь себя иллюзией!!Псевдосистемонедотренер!
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