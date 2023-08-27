Ротенберг о Гальченюке: «Рады, что в СКА перешел хоккеист такого уровня. С божьей помощью, как говорится. Алекс хочет играть именно в нашей системе»

Роман Ротенберг высказался о переходе Алекса Гальченюка в СКА.

– и конкретно СКА получили очень мощного игрока. рассказал «Матч ТВ», что все решил ваш разговор по телефону, когда он еще находился в Калифорнии. Что вы сказали форварду, который провел более 650 матчей в НХЛ, договорившись с ним о переезде в Россию?

– Алекс – молодец, следил за нами. Он изучил нашу систему игры. Мы обсуждали с ним конкретно тактику команды, как мы тренируемся, какие у нас подходы.

Он общался с другими нашими игроками. Услышанное его полностью устроило. Гальченюк понимает, что он играет в хоккей, который поможет нам, и раскроет его в лучшей мере. Такой хоккей ему близок, и Алекс хочет играть именно в нашей системе.

Очень важно, чтобы у главного тренера был хороший контакт с игроком, а он у меня с Алексом есть. Не будем почивать на лаврах и строить иллюзии. Нам важно, чтобы Гальченюк вышел и все доказал делом. Надеюсь, что так и будет.

А вообще мы рады, что к нам перешел хоккеист такого уровня. Как говорится, с божьей помощью. Потому что такого игрока получить совсем непросто. Мы очень рады, что он выбрал нас, а мы выбрали Алекса. Здесь обоюдный интерес, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.