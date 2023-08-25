Защитник «Витязя» Руа: «Россия – очень гостеприимная страна. У меня нет никаких проблем, несмотря на всю ситуацию вокруг»

Теги Витязь КХЛ Политика Джереми Руа Матч ТВ Хоккей

Канадский защитник «Витязя» сказал, что у него нет проблем в России.

«Знаете, Россия – очень гостеприимная страна, все здесь очень милые, люди помогают мне.

Так что я не могу сказать о России ничего плохого. У меня нет никаких проблем, несмотря на всю ситуацию вокруг», – сказал 26-летний Джереми Руа.

В прошлом сезоне Руа в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 31 (4+27) очко. В 5 матчах плей‑офф он отметился результативной передачей.

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