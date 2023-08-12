Форвард «Витязя» Барак: «Россия – красивая страна, Москва – классный город. Чувствую себя в другой вселенной после городка в Финляндии»

Дерек Барак назвал Россию красивой страной.

Американский хоккеист в межсезонье перешел в «Витязь» из финского «Эссята».

– Какие первые впечатления от клуба, от России?

– Россия – красивая страна. Когда у меня был выходной, я съездил в Москву. Классный город.

В прошлом году я играл в маленьком городке в Финляндии, так что в Москве я чувствую себя словно в другой вселенной. Мне здесь очень нравится.

– Какие достопримечательности тебе удалось посмотреть? Что понравилось тебе больше всего?

– Мы погуляли по Красной площади.

Вообще у нас в центре города был большой командный обед. Мы провели его для того, чтобы как можно лучше узнать друг друга как в хоккейном, так и в жизненном плане.

– В нынешней ситуации именно североамериканцы достаточно охотно едут играть в нашу страну. Быстро ли вы согласились на предложение « »?

– Да, ведь – вторая по силе лига в мире. После чемпионата Финляндии для меня это был шаг вперед.

Люблю бросать самому себе вызовы, и поэтому я согласился на переход в лучшую лигу. В нашей команде много классных игроков, так что мне здесь очень нравится.

– Что именно склонило вас в пользу варианта с подмосковной командой?

– Репутация клуба. В прошлом году у «Витязя» был лучший сезон в истории. Ожидания от его выступлений высоки.

и остались в команде, и для меня это послужило хорошим знаком. Так что решение о переходе в «Витязь» далось мне легко, – сказал Дерек Барак.