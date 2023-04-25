«Витязь» продлил контракты с Руа, Бусыгиным, Яремчуком и Яровым на 2 года

Теги Витязь КХЛ Джереми Руа Александр Яремчук Ярослав Бусыгин Станислав Яровой Хоккей

«Витязь» продлил контракты с Руа, Бусыгиным, Яремчуком и Яровым.

Срок соглашений рассчитан на два года. 

В сезоне-2022/23 защитник Джереми Руа провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 31 (4+27) балл при показателе полезности «+22».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник сыграл 5 матчей, отметившись 1 передачей.

Защитник Ярослав Бусыгин набрал 3 (1+2) очка в 42 играх регулярки и отметился 1 голом в 4 матчах плей-офф.

На счету нападающего Александра Яремчука 36 (16+20) очков в 59 играх регулярки и 1 (0+1) балл в 5 матчах плей-офф.

Форвард Станислав Яровой набрал 16 (9+7) очков в 45 играх регулярки. В его активе также 3 матча в плей-офф.

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1 комментарий

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Roman Schmidt
Яремчука Авангард мог бы и вернуть
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