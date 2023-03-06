Защитник «Витязя» Руа оштрафован за контакт с арбитром во время потасовки

Теги Локомотив Витязь судьи КХЛ Кубок Гагарина Джереми Руа Хоккей

Защитник «Витязя» Джереми Руа оштрафован.

В матче против «Локомотива» в Кубке Гагарина (0:4) 25-летний хоккеист был удален до конца матча за контакт с арбитром во время потасовки. 

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменения наказание, наложенное на защитника «Витязя» Джереми Руа по п.3.9 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Упорствует в попытке продолжить драку или оказывает сопротивление линейному арбитру»), и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ

1 комментарий

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Сергей Орлов
Цирк. Даже удалять не стоило.
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