Защитник «Витязя» Руа оштрафован за контакт с арбитром во время потасовки
Защитник «Витязя» Джереми Руа оштрафован.
В матче против «Локомотива» в Кубке Гагарина (0:4) 25-летний хоккеист был удален до конца матча за контакт с арбитром во время потасовки.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменения наказание, наложенное на защитника «Витязя» Джереми Руа по п.3.9 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Упорствует в попытке продолжить драку или оказывает сопротивление линейному арбитру»), и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.
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