Защитник «Витязя» Руа оштрафован за контакт с арбитром во время потасовки

Защитник «Витязя» Джереми Руа оштрафован.

В матче против « » в Кубке Гагарина (0:4) 25-летний хоккеист был удален до конца матча за контакт с арбитром во время потасовки.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменения наказание, наложенное на защитника « » Джереми Руа по п.3.9 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Упорствует в попытке продолжить драку или оказывает сопротивление линейному арбитру»), и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении .