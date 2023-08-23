Владимир Крикунов: «ЦСКА надо отпускать Федотова или договариваться с «Филадельфией» об аренде. Вопрос лучше решать мирным путем»

Владимир Крикунов высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что Федотов будет играть за команду в Фонбет Чемпионате с 1 сентября.

– Выпустят ли Иван Федотова на лед в составе ЦСКА? И последуют ли за это санкции?

– Я не знаю. Там же, наверное, есть регламент. В регламенте все прописано, что они могут сделать. Но надо как-то искать мирное решение. Или Федотова отпускать, или ЦСКА должен договориться с «Филадельфией», чтобы они отдали им его в аренду. Может быть, даже на полгода.

Он бы тут поиграл, потом они его туда отправили, а за полгода ЦСКА нашел бы себе вратаря. Надо искать какой-то компромисс. Вопрос лучше решать мирным путем. Уже поборолись, но не получается, так надо мириться.

– Если все-таки выпустят Федотова, не запретят ли международные трансферы?

– Они уже сказали, что они забанят ЦСКА и не дадут ни одного игрока купить. А дальше вообще непонятно, что будет. Хорошо, пока ЦСКА, так еще и другие клубы могут пострадать.

– Целиком КХЛ не забанят?

– Лигу то, наверное, нет, не могут из-за одного игрока. Хотя тут сейчас все могут. Они и так нас уже везде от всего отцепили. Что они еще могут сделать? Запретить играть в Беларуси, что ли?

– Не запретят ли международные трансферы в КХЛ?

– Ну это они могут сделать. Я лично этого не особенно боюсь. Ну будут наши ребята играть. Я играл в Советском Союзе. У нас не было никаких легионеров, и мы ехали играть с НХЛ, как на отдых. Мы знали, что мы их по-любому обыграем, и не боялись ничего.

Я не думаю, что это так страшно будет. Больше наших молодых парней будут играть. Есть Беларусь, Казахстан, есть ребята, которые будут играть, – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

Юрист о деле Федотова: «В худшем случае ФХР исключат из ИИХФ. Также может быть наложен штраф до 500 тысяч швейцарских франков. Список санкций широкий»