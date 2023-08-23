Пашков о словах Федорова про критиков Федотова: «Нервы у армейцев напряжены до предела. Дрязги нужно прекращать, иначе вернемся в 90-е»

Александр Пашков назвал нервной реакцию Сергея Федорова на критику Ивана Федотова.

«Судя по всему, нервы у армейцев напряжены до предела. Это показала реакция главного тренера ЦСКА Сергея Федорова на недавнее выступление нашего знаменитого арбитра Юрия Карандина.

Юрий Павлович справедливо отметил, что все эти месяцы Федотов и особенно его агент отмалчиваются, тогда как стране необходимо понимать их планы и их мотивацию. В том числе из-за этой неопределенности мы с Федотовым и попали в эту ловушку.

Сейчас нам нужно прекращать дрязги, меньше всего нужен раздрай внутри нашего хоккея. Иначе вернемся в девяностые годы, когда потеряли свое лидерство и стали середняками. Расхлебываем это до сих пор!» – сказал олимпийский чемпион.

Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»