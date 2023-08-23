Пашков о словах Федорова про критиков Федотова: «Нервы у армейцев напряжены до предела. Дрязги нужно прекращать, иначе вернемся в 90-е»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Федоров КХЛ Александр Пашков Юрий Карандин Иван Федотов Хоккей

Александр Пашков назвал нервной реакцию Сергея Федорова на критику Ивана Федотова.

«Судя по всему, нервы у армейцев напряжены до предела. Это показала реакция главного тренера ЦСКА Сергея Федорова на недавнее выступление нашего знаменитого арбитра Юрия Карандина.

Юрий Павлович справедливо отметил, что все эти месяцы Федотов и особенно его агент отмалчиваются, тогда как стране необходимо понимать их планы и их мотивацию. В том числе из-за этой неопределенности мы с Федотовым и попали в эту ловушку. 

Сейчас нам нужно прекращать дрязги, меньше всего нужен раздрай внутри нашего хоккея. Иначе вернемся в девяностые годы, когда потеряли свое лидерство и стали середняками. Расхлебываем это до сих пор!» – сказал олимпийский чемпион. 

Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»

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2 комментария

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ральф шумахер
так вернулись уже) удачи!)
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greedy
А при чём здесь 90е? Опять кто-то "ураганил"?
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