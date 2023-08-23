Плющев о деле Федотова: «ЦСКА сработал безграмотно, дипломатов в руководстве не нашлось. По какой-то причине посчитали, что все на их стороне»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Хоккей

Владимир Плющев считает, что ЦСКА в деле Ивана Федотова сработал безграмотно.

– Ситуация с Иваном Федотовым. Насколько разумно для ЦСКА идти на обострение, несмотря на то что ИИХФ наложила дисквалификацию на игрока?

– Могу сказать, что всю эту ситуацию можно было разрулить гораздо раньше, если бы руководители ЦСКА по какой-то причине не посчитали, что все на их стороне. Я думаю, что при личных встречах они бы разрулили эту ситуацию. Тем более что в «Филадельфии» сейчас вратарская линия более менее укомплектована, и можно было достичь компромисса. По крайней мере, на год-два с последующей пролонгацией.

Второй вопрос, что руководству ЦСКА деваться, в общем-то, и некуда. Они поставили Ивана Федотова в такую ситуацию – он ни туда и ни сюда не может. Единственное, что, конечно, надо ему идти до конца. Что же, парень из-за их головотяпства страдать теперь должен?

Что касается обострений. Конечно, обострять не надо было. Но еще раз говорю, это можно было предвидеть. Если бы люди просчитывали ситуацию, то, наверное, этого бы не было. А если они рассчитывают на наше авось.. Ну, так не бывает.

– Стоит ли говорить, что в ЦСКА слабый менеджмент, раз не отработали вопрос заблаговременно?

– Не могу рассуждать, слабый или не слабый. Но я считаю, что в этой ситуации они сработали безграмотно и не продумали ее до конца. Все-таки у них есть и положительные моменты – команда два года подряд выигрывает Кубок Гагарина.

Другой вопрос, что люди на тех позициях, которые должны были осуществлять эту работу, – спортивные дипломаты. Они должны предвидеть, предвосхищать и уметь договариваться. Но, к сожалению, в рядах руководства клуба таких дипломатов не нашлось. Можно было достичь определенных компромиссов. У «Филадельфии» сейчас нет такого кризиса во вратарской линии, – сказал заслуженный тренер России. 

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Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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3 комментария

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mas76
вообще вопрос был плевыц , поехали бы в филадельфию поговорили бы и решили. Ну они думали самые умные и типа все сейчас на задних будут бегать. Ваня то же как тюфяк
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ivan555navi
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ЦСКА ни на какое обострение не шёл.
1 июля закончился контракт у И.Федотова с ФФ.
Руководство клуба обратилось в ФФ, что-бы они предоставили контракт для юридического ознакомление, есть там пункты об "автоматическом продлении" или нет.
ФФ контракт не предоставило.
Почему ЦСКА должен верить всяким заявлением?
Для того контракты с подписями и существуют, что-бы в любой спорной ситуации его предоставить и все недоразумения отпадут.
ФФ решило в одностороннем порядке "продлить" контракт.
И, дело, даже не в ЦСКА, а в И.Федотове (или любого, кто может оказаться на его месте), когда без его разрешения что-то "автоматически продлевают".
До сих пор ФФ показало КОНКРЕТНО эти пункты для ЦСКА или КХЛ или ФХР. Нет.
То есть, предлагают "джентельменам верить на слово".
Но, так дела нигде не делаются.
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ mas76
вообще вопрос был плевыц , поехали бы в филадельфию поговорили бы и решили. Ну они думали самые умные и типа все сейчас на задних будут бегать. Ваня то же как тюфяк
ЦСКА направил официальный запрос, что-бы ФФ предоставило контракт и все вопросы были бы сняты.
Видимо, ФФ не чего предоставить, вот они и занялись "заявлениями".
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