Плющев о деле Федотова: «ЦСКА сработал безграмотно, дипломатов в руководстве не нашлось. По какой-то причине посчитали, что все на их стороне»

Владимир Плющев считает, что ЦСКА в деле Ивана Федотова сработал безграмотно.

– Ситуация с . Насколько разумно для ЦСКА идти на обострение, несмотря на то что наложила дисквалификацию на игрока?

– Могу сказать, что всю эту ситуацию можно было разрулить гораздо раньше, если бы руководители по какой-то причине не посчитали, что все на их стороне. Я думаю, что при личных встречах они бы разрулили эту ситуацию. Тем более что в «Филадельфии» сейчас вратарская линия более менее укомплектована, и можно было достичь компромисса. По крайней мере, на год-два с последующей пролонгацией.

Второй вопрос, что руководству ЦСКА деваться, в общем-то, и некуда. Они поставили Ивана Федотова в такую ситуацию – он ни туда и ни сюда не может. Единственное, что, конечно, надо ему идти до конца. Что же, парень из-за их головотяпства страдать теперь должен?

Что касается обострений. Конечно, обострять не надо было. Но еще раз говорю, это можно было предвидеть. Если бы люди просчитывали ситуацию, то, наверное, этого бы не было. А если они рассчитывают на наше авось.. Ну, так не бывает.

– Стоит ли говорить, что в ЦСКА слабый менеджмент, раз не отработали вопрос заблаговременно?

– Не могу рассуждать, слабый или не слабый. Но я считаю, что в этой ситуации они сработали безграмотно и не продумали ее до конца. Все-таки у них есть и положительные моменты – команда два года подряд выигрывает .

Другой вопрос, что люди на тех позициях, которые должны были осуществлять эту работу, – спортивные дипломаты. Они должны предвидеть, предвосхищать и уметь договариваться. Но, к сожалению, в рядах руководства клуба таких дипломатов не нашлось. Можно было достичь определенных компромиссов. У «Филадельфии» сейчас нет такого кризиса во вратарской линии, – сказал заслуженный тренер России.

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