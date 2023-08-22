Юрист о деле Федотова: «В худшем случае ФХР исключат из ИИХФ. Также может быть наложен штраф до 500 тысяч швейцарских франков. Список санкций широкий»

Спортивный юрист высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что Федотов будет играть за команду в КХЛ с 1 сентября.

«ФХР является членом ИИХФ. В худшем случае ее исключат из ИИХФ, и тогда сборная России никогда не будет допускаться до любых международных соревнований.

Также на ФХР может быть наложен штраф до 500 тысяч швейцарских франков. Дополнительно к этому ФХР может получать штрафы за каждую проведенную Федотовым игру – от 50 тысяч до 150 тысяч франков.

Список санкций довольно широкий. Не уверен, что они будут применяться, но теоретически это возможно, поскольку это будет явное игнорирование решений ИИХФ», – сказал Валерий Федореев.

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