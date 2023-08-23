Пашков о деле Федотова: «ЦСКА надо искать компромиссы с «Филадельфией». Когда ИИХФ так себя ведет, нужно хотя бы с НХЛ сохранить адекватные отношения»

Александр Пашков считает, что ЦСКА надо договориться с «Филадельфией» по Федотову.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Меня удивляет, что ЦСКА, который обычно принимает ответственные решения и в частности собрал чемпионскую команду, залез в этот скандал. И меня еще больше удивляет, что он не спешит из него выбраться.

Читал в прессе, что с той же «Филадельфией» по своему вратарю недавно договорилось минское «Динамо». Если это получилось у Минска, то при желании получится у . Тем более что НХЛ – надо отдать ей должное – занимает осторожную позицию и не спешит наломать дров в отношениях с , к чему, кстати, у нас призывают некоторые горячие головы.

Считаю, что ЦСКА надо брать инициативу и искать компромиссы с «Филадельфией». В нынешней ситуации, когда ИИХФ так себя ведет, нужно сохранить адекватные отношения хотя бы с НХЛ», – считает олимпийский чемпион.

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