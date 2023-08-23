Пашков о деле Федотова: «ЦСКА надо искать компромиссы с «Филадельфией». Когда ИИХФ так себя ведет, нужно хотя бы с НХЛ сохранить адекватные отношения»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Кубок мэра Москвы КХЛ Александр Пашков Иван Федотов Хоккей

Александр Пашков считает, что ЦСКА надо договориться с «Филадельфией» по Федотову.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Меня удивляет, что ЦСКА, который обычно принимает ответственные решения и в частности собрал чемпионскую команду, залез в этот скандал. И меня еще больше удивляет, что он не спешит из него выбраться.

Читал в прессе, что с той же «Филадельфией» по своему вратарю недавно договорилось минское «Динамо». Если это получилось у Минска, то при желании получится у Москвы. Тем более что НХЛ – надо отдать ей должное – занимает осторожную позицию и не спешит наломать дров в отношениях с КХЛ, к чему, кстати, у нас призывают некоторые горячие головы. 

Считаю, что ЦСКА надо брать инициативу и искать компромиссы с «Филадельфией». В нынешней ситуации, когда ИИХФ так себя ведет, нужно сохранить адекватные отношения хотя бы с НХЛ», – считает олимпийский чемпион. 

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3 комментария

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ilya1809
Как будто говорят какие то идиоты.Взрослые люди вроде. НХЛ сказала что у нее контракт НХЛ,а не ИИХФ, но Пашков и многие "говорящие головы" говорят так, как будто не НХЛ это придумала, а ИИХФ, мол нам надо с НХЛ говорить.ЭТО НХЛ вообще то оставает позицию что У НЕЕ контракт есть)). Как можно произность надо договориватся хотя бы с НХЛ если ИИХФ себя так ведет.Как так?Люди не могут в простейшую причинно следственную связь? Это НХЛ себя так ведет, а ИИХФ как раз сбоку припеку, просто подтвердила правоту НХЛ.
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Under
судя по всему, надо было договариваться
сейчас-то уже толку
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ivan555navi
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Ответ ilya1809
Как будто говорят какие то идиоты.Взрослые люди вроде. НХЛ сказала что у нее контракт НХЛ,а не ИИХФ, но Пашков и многие "говорящие головы" говорят так, как будто не НХЛ это придумала, а ИИХФ, мол нам надо с НХЛ говорить.ЭТО НХЛ вообще то оставает позицию что У НЕЕ контракт есть)). Как можно произность надо договориватся хотя бы с НХЛ если ИИХФ себя так ведет.Как так?Люди не могут в простейшую причинно следственную связь? Это НХЛ себя так ведет, а ИИХФ как раз сбоку припеку, просто подтвердила правоту НХЛ.
"ЭТО НХЛ вообще то оставает позицию что У НЕЕ контракт есть"
Не "позицию отстаивать" нужно, а просто предоставить контракт с указанием пунктов, где говорится об одностороннем автоматическом продлении.
Судя по всему, нет этого в контракте, вот ФФ и НХЛ "заявляют", "отстаивают", но, документ не показывают.
Заявлять можно что угодно - бумагу покажи и не нужны заявления.
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