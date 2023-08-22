Хафизуллин о питании: «Полностью отказался от сахара. Я дикая сладкоежка, не могу съесть одну-две конфеты, сразу коробку. Решил, что лучше вообще не начинать есть»

Динар Хафизуллин рассказал, что полностью отказался от сахара.

– Сейчас модно обращаться к специалистам по питанию, нутрициологам. Вы никогда не думали?

– Иногда попадаются видео нутрициологов. В принципе, я ем все, но уже года полтора-два полностью отказался от сахара. Понятно, что сахар сейчас содержится везде: и в кетчупе, и хлебе. Но я исключил десерты, шоколад, добавленный сахар.

Организм настолько привык к тому, что нет сахара, что летом попробовал мороженое и стало не по себе, подумал: «Зачем так сладко делать? Невкусно ведь».

– Мне кажется, отказ от сахара – вообще популярная тема среди хоккеистов.

– Гриша Панин, например, не ест мясо. Но я лично видел, что он ест сладкое.

– Он, наверное, рыбу или курицу ест, белок ведь нужен.

– Насколько я знаю, он ничего не ест, кроме рыбы и морепродуктов. А по теме сахара, я, честно говоря, не заметил, чтобы многие в команде отказались.

Меня поддержала жена, она тоже отказалась от сахара. Я вообще бросил сахар, звучит, конечно, странно. Отказался. Я просто дикая сладкоежка, я не могу съесть одну-две конфеты, сразу коробку. То же самое с тортами. Вот и решил, что лучше вообще не начинать есть.

Жена тоже очень любила сладкое, мы постоянно вдвоем ели, а сейчас отказалась. Он говорит, что чувствует себя намного лучше. Может, конечно, это самовнушение. Не знаю, – сказал защитник « » .