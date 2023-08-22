Хафизуллин об уходе из «Ак Барса»: «С Билялетдиновым были нормальные отношения. То, что я не хотел играть под его руководством, – неправда»

Динар Хафизуллин высказался о своем уходе из «Ак Барса».

– Про уход из «Ак Барса» написали, что вы не хотели играть под руководством . Тренер « » сказал, что защитник ему не нужен. Близко к правде?

– У нас были нормальные отношения с Билялетдиновым. То, что я не хотел играть под его руководством, это неправда.

– Правильно ли я понимаю, что для вас все изменилось с уходом Знарка?

– Это нормально, когда какой-то тренер тебя видит в составе, какой-то нет. От этого никто не застрахован. Значит, где-то я не оправдал доверия. Перекладывать вину на кого-то другого будет неправильно.

– Вы сами ощутили эти перемены в связи со сменой тренерского штаба?

– Все игроки были в равных условиях, когда уволили Олега Валерьевича и пришел Зинэтула Хайдярович. Нужно было доказывать, что ты лучше, чем твой конкурент. Не могу назвать дату, когда все поменялось, все было постепенно: перестал играть, перестал попадать в состав в конце сезона.

– В концовке регулярного чемпионата вы играли по 17-20 минут. Почему в плей-офф попали в резерв?

– Плей-офф я начинал в составе, сыграл три матча с «Нефтехимиком». Неудачно сыграл. У нас в команде было много хороших защитников, было на кого меня менять. Раз мы дошли до финала, значит, все тренерские действия были правильными, – сказал защитник «Салавата» Хафизуллин.