«Информацию из телеграма беру. Смотрю YouTube. Первый канал и все остальное не включаю, естественно». Хафизуллин об интернете

Динар Хафизуллин рассказал, что черпает информацию из телеграма, а не телевизора.

– Вы активный пользователь интернета, соцсетей?

– Информацию беру из телеграма. Телевизор практически не смотрю. Первый канал и все остальное, естественно, не включаю. Смотрю YouTube. Стараюсь ограничивать детей в телефоне. Замечаем с женой, что если пересидят в телефоне, то у них и настроение меняется.

– У вас зависимости от соцсетей нет?

– Нет, в инстаграме и тик-токе я не сижу, бывает, что могу в телеграме долго сидеть, читать новости, если что-то случится. Вот сегодня была информация, что хотели Крымский мост взорвать, об этом читал.

– Про хоккей тоже читаете в телеграме?

– Ни на один хоккейный телеграм-канал не подписан. Да зачем засорять себе ленту? Представляю, что там пишут. Один инсайдер одно сказал, другой – другое. Не вижу смысла все это читать, есть вещи поважнее, чем хоккей, – сказал защитник « ».