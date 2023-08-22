«Информацию из телеграма беру. Смотрю YouTube. Первый канал и все остальное не включаю, естественно». Хафизуллин об интернете
Динар Хафизуллин рассказал, что черпает информацию из телеграма, а не телевизора.
– Вы активный пользователь интернета, соцсетей?
– Информацию беру из телеграма. Телевизор практически не смотрю. Первый канал и все остальное, естественно, не включаю. Смотрю YouTube. Стараюсь ограничивать детей в телефоне. Замечаем с женой, что если пересидят в телефоне, то у них и настроение меняется.
– У вас зависимости от соцсетей нет?
– Нет, в инстаграме и тик-токе я не сижу, бывает, что могу в телеграме долго сидеть, читать новости, если что-то случится. Вот сегодня была информация, что хотели Крымский мост взорвать, об этом читал.
– Про хоккей тоже читаете в телеграме?
– Ни на один хоккейный телеграм-канал не подписан. Да зачем засорять себе ленту? Представляю, что там пишут. Один инсайдер одно сказал, другой – другое. Не вижу смысла все это читать, есть вещи поважнее, чем хоккей, – сказал защитник «Салавата».
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