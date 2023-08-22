«Информацию из телеграма беру. Смотрю YouTube. Первый канал и все остальное не включаю, естественно». Хафизуллин об интернете

Теги Салават Юлаев телевидение Первый канал КХЛ Динар Хафизуллин интернет Политика соцсети YouTube Хоккей

Динар Хафизуллин рассказал, что черпает информацию из телеграма, а не телевизора.

– Вы активный пользователь интернета, соцсетей?

– Информацию беру из телеграма. Телевизор практически не смотрю. Первый канал и все остальное, естественно, не включаю. Смотрю YouTube. Стараюсь ограничивать детей в телефоне. Замечаем с женой, что если пересидят в телефоне, то у них и настроение меняется.

– У вас зависимости от соцсетей нет?

– Нет, в инстаграме и тик-токе я не сижу, бывает, что могу в телеграме долго сидеть, читать новости, если что-то случится. Вот сегодня была информация, что хотели Крымский мост взорвать, об этом читал.

– Про хоккей тоже читаете в телеграме?

– Ни на один хоккейный телеграм-канал не подписан. Да зачем засорять себе ленту? Представляю, что там пишут. Один инсайдер одно сказал, другой – другое. Не вижу смысла все это читать, есть вещи поважнее, чем хоккей, – сказал защитник «Салавата». 

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9 комментариев

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Сергей Орлов
Предостерегу тех, кто будет писать "молодец и т.д.", и в телеге и в Ютубе тонны шлака, похлеще первоканального, не исключено, что он его потребляет.
+15
-3
+12
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kutavlik
"Первый канал и все остальное, естественно, не включаю." Вот только за это - РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!
+4
-2
+2
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kutavlik
Ответ chto s licom?
чем Юра Дудь отличается от Володи Соловьева?
Один - говорящая голова с рукой кукловода в заднице, второй - самостоятельный блогер.
+4
-2
+2
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chto s licom?
Ответ kutavlik
"Первый канал и все остальное, естественно, не включаю." Вот только за это - РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!
чем Юра Дудь отличается от Володи Соловьева?
+4
-4
0
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Руслан Лукьяненко
Ответ chto s licom?
чем Юра Дудь отличается от Володи Соловьева?
один на ютубе, другой на тв😂
0
0
0
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chto s licom?
Ответ kutavlik
Один - говорящая голова с рукой кукловода в заднице, второй - самостоятельный блогер.
смешно
+3
-3
0
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