Юрист о деле Федотова: «ФХР не может зарегистрировать его контракт, игрок дисквалифицирован. Он не имеет права принимать участия в матчах КХЛ»

Спортивный юрист поделился мыслями о деле Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что Федотов будет играть за команду в Фонбет Чемпионате с 1 сентября.

– ФХР – член ИИХФ. Право на проведение чемпионата России закреплено за ФХР.

ФХР делегирует это право коммерческой лиге – КХЛ. Соответственно, победителем коммерческой лиги – КХЛ – ЦСКА еще может стать, но звания чемпиона России он может быть лишен.

– Повлияли ли эти обстоятельства на то, что ФХР до сих пор не зарегистрировала контракт Федотова?

– ФХР сейчас не может его зарегистрировать, поскольку игрок дисквалифицирован. Он не имеет права принимать участия в играх КХЛ. Эта четырехмесячная дисквалификация означает запрет на регистрацию игрока – в том числе и в ЦСКА.

У самого ЦСКА еще и годичный запрет на международные трансферы. Если ФХР допустит Федотова до матчей, то, на мой взгляд, это означает, что они зарегистрируют права на него в системе на клуб ЦСКА. Следовательно, у ИИХФ появятся основания применить дальнейшие санкции – гораздо более жесткие.

Например, на ЦСКА могут наложить запрет на регистрацию международных трансферов сроком до двух лет, а игрока дисквалифицируют на срок от одного до трех лет», – сказал Валерий Федореев.

Юрист о деле Федотова: «В худшем случае ФХР исключат из ИИХФ. Также может быть наложен штраф до 500 тысяч швейцарских франков. Список санкций широкий»