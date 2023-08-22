Назаров о Федотове: «Он уже в топ-10 самых популярных игроков НХЛ, наверное. Во всем мире будут смотреть матч ЦСКА 1 сентября. Запасаемся попкорном»
Андрей Назаров призвал запасаться попкорном в связи с делом Ивана Федотова.
Вратарь вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав 2-летний контракт.
ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Армейцы подали апелляцию на это решение Международной федерации. Главный тренер клуба Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.
«Мы видим, что ситуация вокруг Ивана Федотова разрастается и становится все интереснее. ЦСКА можно поставить пять баллов за раскрутку и активность в плане защиты своего хоккеиста. Иван сейчас – главная звезда не только в КХЛ, но и в ближайшем зарубежье. О нем говорят и пишут буквально везде. Не обсуждает Федотова только ленивый. Вместе с вратарем обсуждают и сам клуб.
Мы все понимаем, что судьба Ивана будет решаться в больших кабинетах. Вишенкой на торте должен стать матч за Кубок Открытия 1 сентября, в котором ЦСКА с Федотовым в воротах должен сыграть с «Ак Барсом». Эту игру будут смотреть во всем мире и пристально следить за Иваном. Думаю, ЦСКА добьется этого. Кстати, по популярности Федотов, наверное, уже вошел в топ-10 хоккеистов НХЛ, при этом не сыграв ни одного матча за океаном.
Запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации. Мы все фанаты хоккея, хоккей – это наша жизнь», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
Луна-25 развернулась и полетела обратно к Земле, чтобы посмотреть этот матч.
Это как раз про Назарку.
И как удобно сюда же замешать " все против нас"..." Русофобия"....." проклятая Омерига". Сами обделались, не до конца разобравшись в деталях контракта, а теперь ищут виноватого на стороне.
А Федот- терпила пусть хавает. Двумя ложками . .