Назаров о Федотове: «Он уже в топ-10 самых популярных игроков НХЛ, наверное. Во всем мире будут смотреть матч ЦСКА 1 сентября. Запасаемся попкорном»

Андрей Назаров призвал запасаться попкорном в связи с делом Ивана Федотова.

Вратарь вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав 2-летний контракт.

ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. на год запретили международные трансферы.

Армейцы подали апелляцию на это решение Международной федерации. Главный тренер клуба Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Мы видим, что ситуация вокруг Ивана Федотова разрастается и становится все интереснее. ЦСКА можно поставить пять баллов за раскрутку и активность в плане защиты своего хоккеиста. Иван сейчас – главная звезда не только в КХЛ, но и в ближайшем зарубежье. О нем говорят и пишут буквально везде. Не обсуждает Федотова только ленивый. Вместе с вратарем обсуждают и сам клуб.

Мы все понимаем, что судьба Ивана будет решаться в больших кабинетах. Вишенкой на торте должен стать матч за 1 сентября, в котором ЦСКА с Федотовым в воротах должен сыграть с « ». Эту игру будут смотреть во всем мире и пристально следить за Иваном. Думаю, ЦСКА добьется этого. Кстати, по популярности Федотов, наверное, уже вошел в топ-10 хоккеистов НХЛ, при этом не сыграв ни одного матча за океаном.

Запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации. Мы все фанаты хоккея, хоккей – это наша жизнь», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.