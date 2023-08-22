Назаров о Федотове: «Он уже в топ-10 самых популярных игроков НХЛ, наверное. Во всем мире будут смотреть матч ЦСКА 1 сентября. Запасаемся попкорном»

Теги Ак Барс ЦСКА рейтинги НХЛ Андрей Назаров КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров призвал запасаться попкорном в связи с делом Ивана Федотова.

Вратарь вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав 2-летний контракт. 

ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца, начиная с 1 сентября. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Армейцы подали апелляцию на это решение Международной федерации. Главный тренер клуба Сергей Федоров заявил, что вратарь будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

«Мы видим, что ситуация вокруг Ивана Федотова разрастается и становится все интереснее. ЦСКА можно поставить пять баллов за раскрутку и активность в плане защиты своего хоккеиста. Иван сейчас – главная звезда не только в КХЛ, но и в ближайшем зарубежье. О нем говорят и пишут буквально везде. Не обсуждает Федотова только ленивый. Вместе с вратарем обсуждают и сам клуб.

Мы все понимаем, что судьба Ивана будет решаться в больших кабинетах. Вишенкой на торте должен стать матч за Кубок Открытия 1 сентября, в котором ЦСКА с Федотовым в воротах должен сыграть с «Ак Барсом». Эту игру будут смотреть во всем мире и пристально следить за Иваном. Думаю, ЦСКА добьется этого. Кстати, по популярности Федотов, наверное, уже вошел в топ-10 хоккеистов НХЛ, при этом не сыграв ни одного матча за океаном.

Запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации. Мы все фанаты хоккея, хоккей – это наша жизнь», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

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12 комментариев

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Oleg Olegov
Да что там в мире,
Луна-25 развернулась и полетела обратно к Земле, чтобы посмотреть этот матч.
+32
-1
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Барин
Столько же невозможно выпить
+12
-2
+10
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Mohnatiy
Ответ ivan555navi
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Да при чём здесь русофобия? Наз просто не очень умный человек, с этим даже спорить не стоит.
+9
0
+9
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Bartez1986
в Филадельфии уже просто телевизоры не выключают. Лишь бы игру не пропустить. Жизнь в городе остановилась из-за Федотова
+6
0
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Mohnatiy
Весь мир смотрит на Грязного Наза и говорит: "Что ты несёшь, ....."
+5
-1
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Einfach Safari
Ответ Барин
Столько же невозможно выпить
ты недооцениваешь Грязного Наза)
+5
-1
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Харламов Никита
интересно что Наз думает о СВОЕЙ популярности в НХЛ - в тройке наверное 🤪
+1
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Егор Старов
" Дураков на Руси всегда наперед припасено было"(с)
Это как раз про Назарку.
И как удобно сюда же замешать " все против нас"..." Русофобия"....." проклятая Омерига". Сами обделались, не до конца разобравшись в деталях контракта, а теперь ищут виноватого на стороне.
А Федот- терпила пусть хавает. Двумя ложками . .
+2
-1
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J-12
на чем они там сидят
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mantruck
Фила будет очень внимательно следить за матчем, на 2 сентября будет куплен билет на самолёт на имя Матвея Мичкова.
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