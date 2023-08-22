Нестеров о Федотове и армии: «Ваня понимает, что уже все в прошлом. Тяжело такое забыть, конечно. Мы его особо не трогаем»

Никита Нестеров сказал, что вратарь ЦСКА Иван Федотов адаптируется после армии.

Вратарь вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав 2-летний контракт.

ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

– Вы как капитан оберегаете Ивана Федотова от внешнего давления?

– Я думаю, и сам понимает, что уже все в прошлом. Тяжело такое забыть, конечно. Мы его особо не трогаем. Он пока еще адаптируется. Нужны два‑три месяца в сезоне, когда пойдут матчи, победы и проигрыши. Не знаю, как он будет реагировать. Но Федотов – психологически устойчивый парень. Считаю, что все будет хорошо. И вряд ли он смотрит, что происходит вокруг него. Его первая задача сейчас – вернуться в большой спорт.

– Вы сами выступали в НХЛ. Как думаете, будут ли там удерживать игрока, который не хочет за них выступать?

– В смысле удерживать? Там предложат новый контракт, если ты им нужен. Но все зависит от того, какой договор. Если тебе дают двусторонний контракт на 700 тысяч долларов, то ты говоришь: «Нет, ребята, я поехал в Россию».

А если односторонний многолетний на 5 млн, кто же откажется? – сказал защитник ЦСКА.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

Первый матч Федотова после армии: отыграл 30 минут, пропустил гол и сразу заменился