Нестеров о Федотове и армии: «Ваня понимает, что уже все в прошлом. Тяжело такое забыть, конечно. Мы его особо не трогаем»

Теги ЦСКА НХЛ КХЛ Никита Нестеров Иван Федотов Матч ТВ деньги Хоккей

Никита Нестеров сказал, что вратарь ЦСКА Иван Федотов адаптируется после армии.

Вратарь вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав 2-летний контракт. 

ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

– Вы как капитан оберегаете Ивана Федотова от внешнего давления?

– Я думаю, Ваня и сам понимает, что уже все в прошлом. Тяжело такое забыть, конечно. Мы его особо не трогаем. Он пока еще адаптируется. Нужны два‑три месяца в сезоне, когда пойдут матчи, победы и проигрыши. Не знаю, как он будет реагировать. Но Федотов – психологически устойчивый парень. Считаю, что все будет хорошо. И вряд ли он смотрит, что происходит вокруг него. Его первая задача сейчас – вернуться в большой спорт.

– Вы сами выступали в НХЛ. Как думаете, будут ли там удерживать игрока, который не хочет за них выступать?

– В смысле удерживать? Там предложат новый контракт, если ты им нужен. Но все зависит от того, какой договор. Если тебе дают двусторонний контракт на 700 тысяч долларов, то ты говоришь: «Нет, ребята, я поехал в Россию».

А если односторонний многолетний на 5 млн, кто же откажется? – сказал защитник ЦСКА. 

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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1 комментарий

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GarbaXosa
вопрос в другом, как другие в армию ходили?!)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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