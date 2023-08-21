Федоров о шансах против «Вегаса»: «Советский ЦСКА ездил в Америку, мы фактически все матчи выигрывали у основных составов клубов НХЛ. Спустя 25-30 лет не знаю, как было бы»

Теги ЦСКА Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Сергей Федоров НХЛ Кубок Гагарина Вегас выставочные матчи КХЛ - НХЛ чемпионат СССР Матч ТВ Хоккей

Федоров сравнил уровень чемпионов России и обладателей Кубка Стэнли.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о том, какими были бы шансы команды, выигравшей Кубок Гагарина, в противостоянии с «Вегас Голден Найтс».

– Если бы «Вегас» сыграл против ЦСКА, были бы шансы у вашей команды? Они «Флориду» разорвали в последнем матче (9:3).

– Мне понятно, почему такой счет. Никто не бросил играть. Но «Флорида» сделала все, что могла. С первого раунда тянулись определенные травмы у лидеров, да и вратарь Бобровский тоже не железный. Его в том матче реально оставили одного, но это уже проблемы «Пантерс».

А по поводу ЦСКА – давайте сыграем и посмотрим. Это интересно представить.

Я помню, как советский ЦСКА ездил в Америку на товарищеские встречи. И мы сильно не уступали. Да что там, мы фактически все матчи выигрывали. А ведь клубы НХЛ выходили против нас основными составами. Спустя 25-30 лет не знаю, как было бы. Можем только гадать, – поделился мыслями Сергей Федоров.

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24 комментария

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Lacrosse-style goal
Ну да, ну да... Раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше поднимался он, а теперь давление...
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Вадим Сидоров
И ещё усиливались игроками других команд-)
+23
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Олег Ивакин
Ответ Вадим Сидоров
И ещё усиливались игроками других команд-)
Об этом Фёдоров предпочёл "забыть".
Да и по поводу побед сильно преувеличил.
+20
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+19
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4r9dd4xr9n
Он действительно не знает как было бы? 😅
+8
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Altim
ЦСКА была сборной СССР тогда, а играла против обычных клубов. Сейчас всё не так.
+6
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svema
Насколько помню 3, 4 пятёрки тогда усиливались игроками других команд. Типа из химика, крыльев и т.п. Фактически сборная СССР на минималках
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bengalsckyzh
Во время СССР в тех товарищеских матчах выступала сборная Советского Союза, которая практически не вылезала из сборов.
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Георгий Большаков
Ответ Altim
ЦСКА была сборной СССР тогда, а играла против обычных клубов. Сейчас всё не так.
Кто мешает сделать также сейчас?
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Jhon Jhon
Вы туда сборную возили для совковой пропаганды, а они играли клубами ради шоу)
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Daishi
>И мы сильно не уступали. Да что там, мы фактически все матчи выигрывали.

Как это вообще возможно?? Он вообще понимает, что за ахинею несет?))
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bengalsckyzh
Ответ Георгий Большаков
Можно и сейчас так сделать
В России сегодня, всё можно.
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Sanan1908
Проблема всех этих людей в том , что они застряли в прошлом и всё ещё радуются к этому, в то время как другие сделали огромный рывок вперед и не останавливаются. Любой клуб из нхл, уничтожит клуба из кхл)
+4
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мутятя
Ответ Altim
ЦСКА была сборной СССР тогда, а играла против обычных клубов. Сейчас всё не так.
Да ладно. И сборная выносила канадцев, да же 1-8. Канадцы основным играли.
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GraDea
Ответ 4r9dd4xr9n
Он действительно не знает как было бы? 😅
конечно не знает. может те же 9-3, а может и хуже)
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Вадим Сидоров
Ну если бы у ЦСКА в воротах был Василевский, в защите Сергачёв и Проворов, в нападении Капризов, Кучеров и Овечкин + ещё хорошие игроки в других звеньях (уровня НХЛ) как в том же ЦСКА 80-х то шансы были бы.
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Валерий Сергеевич
Ответ svema
Насколько помню 3, 4 пятёрки тогда усиливались игроками других команд. Типа из химика, крыльев и т.п. Фактически сборная СССР на минималках
Нет, усиление было из Динамо, Васильев и Мальцев.
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SadButTrue
Ответ Jhon Jhon
Вы туда сборную возили для совковой пропаганды, а они играли клубами ради шоу)
Справедливости ради с НХЛовскими командами играли и Крылья, и Динамо, и Химик, и даже СКА. Даже на Ютубе можно найти некоторые из этих матчей и игры часто проходили в равной борьбе.
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Валерий Сергеевич
Ответ Altim
ЦСКА была сборной СССР тогда, а играла против обычных клубов. Сейчас всё не так.
Что значит играли против обычных клубов? Монреаль, Филадельфия, это какие клубы?
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Splin
Ответ мутятя
Да ладно. И сборная выносила канадцев, да же 1-8. Канадцы основным играли.
Счет счетом, но по игре то было ой как не 1-8. По крайне мере в начале. Там канадцы возили Советы по полной. Ну а потом один воротчик все ловил, другой все пропускал.
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SadButTrue
Ответ Георгий Большаков
Кто мешает сделать так сейчас?
Кто мешает сделать так сейчас?
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norg
А сколько за ЦСКА играло игроков других клубов? )
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Splin
21-8. Если правильно подсчитал. Это ЦСКА. Если все бвзять то преимущество есть у Советов, но небольшое.
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