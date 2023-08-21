Федоров о шансах против «Вегаса»: «Советский ЦСКА ездил в Америку, мы фактически все матчи выигрывали у основных составов клубов НХЛ. Спустя 25-30 лет не знаю, как было бы»

Федоров сравнил уровень чемпионов России и обладателей Кубка Стэнли.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о том, какими были бы шансы команды, выигравшей , в противостоянии с «Вегас Голден Найтс».

– Если бы «Вегас» сыграл против , были бы шансы у вашей команды? Они «Флориду» разорвали в последнем матче (9:3).

– Мне понятно, почему такой счет. Никто не бросил играть. Но « » сделала все, что могла. С первого раунда тянулись определенные травмы у лидеров, да и вратарь тоже не железный. Его в том матче реально оставили одного, но это уже проблемы «Пантерс».

А по поводу ЦСКА – давайте сыграем и посмотрим. Это интересно представить.

Я помню, как советский ЦСКА ездил в Америку на товарищеские встречи. И мы сильно не уступали. Да что там, мы фактически все матчи выигрывали. А ведь клубы выходили против нас основными составами. Спустя 25-30 лет не знаю, как было бы. Можем только гадать, – поделился мыслями Сергей Федоров.