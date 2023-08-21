Мичков назвал топ-3 игроков НХЛ: «Макдэвид – лучший, Кросби, Кучеров. Если три. Величие Овечкина – просто что-то с чем-то»

Теги СКА Питтсбург Филадельфия Тампа-Бэй Вашингтон Эдмонтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ КХЛ Никита Кучеров Денис Казанский Коннор Макдэвид Матвей Мичков Хоккей

Мичков назвал Макдэвида, Кросби и Кучерова лучшими игроками в НХЛ.

18-летний нападающий СКА, задрафтованный «Филадельфией», ответил на вопрос телеведущего и комментатора Дениса Казанского, попросившего назвать тройку лучших хоккеистов из числа выступающих в главной североамериканской лиге.

«Из НХЛ если брать, я думаю, что Коннор Макдэвид – лучший, наверное. Сидни Кросби. Мне нравится, как играет Никита Кучеров. Если три.

Александр Овечкин – тоже, сколько лет бьет все рекорды, забивает голы. Есть чему поучиться. Его величие – это просто что-то с чем-то», – сказал Матвей Мичков.

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