Мичков назвал топ-3 игроков НХЛ: «Макдэвид – лучший, Кросби, Кучеров. Если три. Величие Овечкина – просто что-то с чем-то»
Мичков назвал Макдэвида, Кросби и Кучерова лучшими игроками в НХЛ.
18-летний нападающий СКА, задрафтованный «Филадельфией», ответил на вопрос телеведущего и комментатора Дениса Казанского, попросившего назвать тройку лучших хоккеистов из числа выступающих в главной североамериканской лиге.
«Из НХЛ если брать, я думаю, что Коннор Макдэвид – лучший, наверное. Сидни Кросби. Мне нравится, как играет Никита Кучеров. Если три.
Александр Овечкин – тоже, сколько лет бьет все рекорды, забивает голы. Есть чему поучиться. Его величие – это просто что-то с чем-то», – сказал Матвей Мичков.
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