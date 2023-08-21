Мичков назвал топ-3 игроков НХЛ: «Макдэвид – лучший, Кросби, Кучеров. Если три. Величие Овечкина – просто что-то с чем-то»

Мичков назвал Макдэвида, Кросби и Кучерова лучшими игроками в НХЛ.

18-летний нападающий , задрафтованный «Филадельфией», ответил на вопрос телеведущего и комментатора Дениса Казанского, попросившего назвать тройку лучших хоккеистов из числа выступающих в главной североамериканской лиге.

«Из если брать, я думаю, что – лучший, наверное. Сидни Кросби. Мне нравится, как играет . Если три.

– тоже, сколько лет бьет все рекорды, забивает голы. Есть чему поучиться. Его величие – это просто что-то с чем-то», – сказал Матвей Мичков.