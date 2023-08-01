Евгений Кузнецов: «С Макдэвидом было бы интересно сыграть, посмотреть, как он тренируется. Он, наверное, такой один инопланетянин, выделяется из всех»
Евгений Кузнецов сообщил, что хотел бы сыграть с Коннором Макдэвидом.
– Если не брать игроков «Вашингтона», с кем из действующих игроков ты хотел бы сыграть?
– Наверное, с Макдэвидом было бы интересно сыграть. Вообще посмотреть на человека, как он тренируется, как подходит к играм, как кайфует от игр. Потому что он, наверное, один такой инопланетянин, который выделяется из всех.
Я на своем коротком хоккейном веку видел много игроков. Видел большую разницу между топовыми игроками и средними. Но чтобы была такая большая разница, как сейчас, – это какой-то космос, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.
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