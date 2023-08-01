Евгений Кузнецов: «С Макдэвидом было бы интересно сыграть, посмотреть, как он тренируется. Он, наверное, такой один инопланетянин, выделяется из всех»

Теги Вашингтон Эдмонтон НХЛ Евгений Кузнецов Коннор Макдэвид Хоккей

Евгений Кузнецов сообщил, что хотел бы сыграть с Коннором Макдэвидом.

– Если не брать игроков «Вашингтона», с кем из действующих игроков ты хотел бы сыграть?

– Наверное, с Макдэвидом было бы интересно сыграть. Вообще посмотреть на человека, как он тренируется, как подходит к играм, как кайфует от игр. Потому что он, наверное, один такой инопланетянин, который выделяется из всех.

Я на своем коротком хоккейном веку видел много игроков. Видел большую разницу между топовыми игроками и средними. Но чтобы была такая большая разница, как сейчас, – это какой-то космос, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий