Евгений Кузнецов: «С Макдэвидом было бы интересно сыграть, посмотреть, как он тренируется. Он, наверное, такой один инопланетянин, выделяется из всех»

Евгений Кузнецов сообщил, что хотел бы сыграть с Коннором Макдэвидом.

– Если не брать игроков «Вашингтона», с кем из действующих игроков ты хотел бы сыграть?

– Наверное, с было бы интересно сыграть. Вообще посмотреть на человека, как он тренируется, как подходит к играм, как кайфует от игр. Потому что он, наверное, один такой инопланетянин, который выделяется из всех.

Я на своем коротком хоккейном веку видел много игроков. Видел большую разницу между топовыми игроками и средними. Но чтобы была такая большая разница, как сейчас, – это какой-то космос, – сказал форвард « » .