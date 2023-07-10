Бедард о сравнениях с Кросби, Макдэвидом и Кэйном: «Огромная честь, но я постараюсь создать свой собственный путь»

Коннор Бедард высказался о сравнениях с именитыми хоккеистами НХЛ.

Хоккеист ответил на вопрос о том, что его сравнивают с , и

«Безусловно, это огромная честь, что мое имя находится в одном предложении с такими игроками, но я Коннор Бедард, а не кто-либо другой.

Я постараюсь создать свой собственный путь, быть лучшим игроком настолько, насколько я могу и стараться не сравнивать себя с другими хоккеистами», – сказал Бедард.

Канадский нападающий был выбран « » под первым номером на драфте .