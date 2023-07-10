Бедард о сравнениях с Кросби, Макдэвидом и Кэйном: «Огромная честь, но я постараюсь создать свой собственный путь»

Теги Чикаго Сидни Кросби НХЛ Патрик Кэйн Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард высказался о сравнениях с именитыми хоккеистами НХЛ.

Хоккеист ответил на вопрос о том, что его сравнивают с Коннором Макдэвидом, Сидни Кросби и Патриком Кэйном

«Безусловно, это огромная честь, что мое имя находится в одном предложении с такими игроками, но я Коннор Бедард, а не кто-либо другой.

Я постараюсь создать свой собственный путь, быть лучшим игроком настолько, насколько я могу и стараться не сравнивать себя с другими хоккеистами», – сказал Бедард.

Канадский нападающий был выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий