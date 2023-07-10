Бедард о сравнениях с Кросби, Макдэвидом и Кэйном: «Огромная честь, но я постараюсь создать свой собственный путь»
Коннор Бедард высказался о сравнениях с именитыми хоккеистами НХЛ.
Хоккеист ответил на вопрос о том, что его сравнивают с Коннором Макдэвидом, Сидни Кросби и Патриком Кэйном
«Безусловно, это огромная честь, что мое имя находится в одном предложении с такими игроками, но я Коннор Бедард, а не кто-либо другой.
Я постараюсь создать свой собственный путь, быть лучшим игроком настолько, насколько я могу и стараться не сравнивать себя с другими хоккеистами», – сказал Бедард.
Канадский нападающий был выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ.
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