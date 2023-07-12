Якупов о дебютном сезоне Макдэвида: «Было понятно, что он из другого мира. Скромный парень, но вел себя уже как лидер. Играть с ним – реально в кайф!»

Наиль Якупов рассказал о своих впечатлениях от игры с Коннором Макдэвидом.

Первые номера драфтов 2012 и 2015 годов пересеклись в « » в сезоне-2015/16.

– Вы в «Эдмонтоне» застали момент, когда в сезоне-2015/16 восходил невероятный . Что вы помните о начале его карьеры?

– Макдэвид выделялся с первого же дня. Не так ярко, как сейчас у него происходит. Но было понятно, что парень из другого мира. Кстати, к вопросу о психологии - он уже в 18 лет был готов морально играть на таком уровне.

Коннор – очень скромный парень. Но он вел себя уже как лидер. Не повышал голос, его не было слышно в раздевалке. Однако Макдэвид мог подойти к партнеру и подсказать: «Это не делай, лучше немного не так, и все будет нормально». Слушаешь его и понимаешь, что Макдэвид прав. Он тебе не пихает, а делает очень дружелюбные замечания, которые идут только во благо.

Играть с ним было одно удовольствие. Реально в кайф! Находясь рядом с такими игроками, ты тоже учишься. Макдэвид делает все, чтобы изменить партнеров к лучшему.

Помню, когда он в первом сезоне получил ту знаменитую травму. Едет на скамейку, держится за плечо, и у него на лице нет никаких эмоций. Перед командой не показал ничего. Вроде вернулся, вышел на лед, попробовал кататься – и понял, что играть не может.

Пошел в раздевалку по длинному коридору, а когда двери за ним закрылись, Коннор начал рыдать от боли, как ребенок. Слезы бежали градом, со слов доктора: «Crying like a child». Но Макдэвид никогда не показывал свои эмоции, когда ему тяжело. Наоборот, он своим примером дает понять: почему тебе тяжело, а мне не тяжело? Вот же, смотри, у меня все получается с легкостью.

Он заставлял тебя терпеть, выжимать из себя лучшее. Хотя внутри ему было тоже трудно, и с неба за его талант ничто просто так не свалилось, – сказал .