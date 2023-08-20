Макдэвид сыграл в матче пивной лиги, его команда проиграла со счетом 4:9. За победителей играл Байфилд
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принял участие в хоккейном матче пивной лиги.
Игра прошла в Ньюмаркете, Онтарио. Об этом сообщили ведущие TSN Марисса Роберто и Джулия Точери.
Макдэвид выступил под 4-м номером. Он не смог привести «Синюю команду» к победе в матче за кубок.
Команда с форвардом «Эдмонтона» в составе проиграла «Красной команде» со счетом 4:9.
Сообщается, что в матче также принял участие нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд. Он играл за «Красную команду». После игры он дал автографы болельщикам.
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