Макдэвид сыграл в матче пивной лиги, его команда проиграла со счетом 4:9. За победителей играл Байфилд

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принял участие в хоккейном матче пивной лиги.

Игра прошла в Ньюмаркете, Онтарио. Об этом сообщили ведущие TSN Марисса Роберто и Джулия Точери.

выступил под 4-м номером. Он не смог привести «Синюю команду» к победе в матче за кубок.

Команда с форвардом « » в составе проиграла «Красной команде» со счетом 4:9.

Сообщается, что в матче также принял участие нападающий « » . Он играл за «Красную команду». После игры он дал автографы болельщикам.

Пивные лиги – самый массовый хоккей в мире